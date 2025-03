Les marchés européens dans le vert avant la Fed et le vote en Allemagne

(AOF) - Les marchés actions européens progressent modestement. La Fed démarre aujourd'hui sa réunion de politique monétaire de deux jours et rendra sa décision demain soir. Donald Trump prévoit par ailleurs de discuter ce jour avec Vladimir Poutine concernant le plan de trêve de 30 jours en Ukraine. Les taux longs progressent en Europe avant le vote en Allemagne sur le frein à l'endettement. A Paris, Bolloré est relégué à la dernière place du SBF120 au lendemain de la publication de ses résultats 2024. Vers 12h15, le CAC 40 gagne 0,50% à 8 114,41 points et l'EuroStoxx50, 0,73% à 5 485,06 points.

En Europe, Fraport (-0,80% à 55,70 euros) recule à la Bourse de Francfort malgré l'amélioration de ses résultats en 2024 dans un environnement de marché défavorable. L'opérateur de plateformes aéroportuaires annonce que son Ebitda atteint un nouveau record de 1,30 milliard d'euros, pour un chiffre d'affaires en hausse de 10,7 % à 4,43 milliards d'euros. Le résultat net du groupe progresse de 16,6 % à 501,9 millions d'euros. Le groupe précise avoir accru ses revenus grâce à la hausse du trafic et des prix à l'aéroport de Francfort et dans l'ensemble de son réseau.

A Paris, Bolloré (-6,11% à 5,45 euros) est relégué à la dernière place du SBF120 au lendemain de la publication de résultats 2024 marqués par d’importants effets de périmètre et par un résultat opérationnel ajusté pénalisé par le pôle Industrie. Entre 2023 et 2024, le groupe de Vincent Bolloré a vu son résultat net consolidé passer de 566 millions d’euros à 1,84 milliard d’euros, sachant qu’il intègre la plus-value nette de cession de Bolloré Logistics (3,6 milliards d’euros) et la moins-value de déconsolidation des sociétés issue de la scission Vivendi (1,9 milliard d’euros).

Interparfums (-0,36% à 41,65 euros) a annoncé l'acquisition de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs à la Maison Goutal détenus par Amorepacific Europe dans le monde. Amorepacific Europe continuera d'exploiter la marque Goutal dans le cadre d'un accord de licence pour une durée déterminée. Interparfums développera la marque à partir de 2026 en collaboration avec son licencié. Aucun détail financier sur cette opération n'a été divulgué.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 51,6 en mars contre 48,1 attendus après 26 en février.

Aux Etats-Unis, les permis de construire et les mises en chantier en février seront dévoilés à 13h30. Ils seront suivis de la production industrielle et du taux d'utilisation des capacités de production en février à 14h15.

Vers 12h10, l'euro gagne 0,11% à 1,0934 dollar.