Les marchés européens dans le vert avant la BCE

Aux Etats-Unis, les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage et celles sur les prix à la production en août seront publiées à 14h30.

Deutsche Bank passe à l'Achat sur Legrand (+3,04% à 101,70 euros) contre Conserver précédemment avec un objectif de cours relevé de 100 à 115 euros. "Nous apprécions la qualité du positionnement de Legrand et sa capacité à tirer parti de la tendance à l'électrification de masse, de la demande croissante d'efficacité énergétique dans les bâtiments et de la forte dynamique des centres de données", souligne la banque allemande.

A Paris, le titre Assystem recule de 5,69% à 56,40 euros et se classe parmi les mauvais élèves du marché SRD. Pour Invest Securities, "si les résultats semestriels d'un point de vue opérationnel ne réservent pas de surprise majeure " (…), les résultats dégradés d'Expleo complexifient sa cession, tandis que la concrétisation de la deuxième phase du plan d'actions gratuites représentant 6,3% du capital va devoir être intégrée par tous ". Le résultat net, part du groupe, est tombé à 5,2 millions d'euros au premier semestre contre 20,2 millions d'euros, un an auparavant.

Entreprise danoise de logistique, DSV (+6,77% à 1332 couronnes danoises) bondit suite à sa possible acquisition de Schenker, branche logistique de la compagnie ferroviaire publique allemande Deutsche Bahn (DB). Le montant de l'opération s'élèverait à environ 14 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier rapporte Reuters. La transaction devrait être approuvée par le conseil de surveillance de Deutsche Bahn, composé essentiellement de représentants du gouvernement, de parlementaires et d'élus syndicaux.

(AOF) - Les marchés européens sont dans le vert à la mi-séance. Cet après-midi, la BCE rendra sa décision de politique monétaire et devrait annoncer une réduction de 25 points de base de ses taux d'intérêt. Les propos de sa présidente Christine Lagarde sur les perspectives de sa politique monétaire sont très attendus. En Europe, le Danois DSV bondit sur des rumeurs de rachat de la branche logistique de Deutsche Bahn. A Paris, les résultats d’Assystem ont déçu. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,85% à 7 459,99 points et l'EuroStoxx50, 1,52% à 4 836,10 points.

