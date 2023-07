Les marchés européens dans le vert avant l'inflation américaine mercredi

(AOF) - Les marchés actions européens ont bouclé cette séance de lundi en légère hausse. Le CAC 40 a gagné 0,45% à 7 143,69 points tandis que l’EuroStoxx50 a progressé de 0,44% à 4 255,04 points. Outre-Atlantique, les indices sont également dans le vert avec un Dow Jones en hausse de 0,36% vers 17h30.

L'indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs et établit des perspectives économiques sur les six prochains mois pour la zone euro, ressort à -22,5 en juin, contre un consensus de -17,9 et après -17,0 le mois précédent.

Aux Etats-Unis, les stocks des grossistes sont ressortis stables en mai, contre un consensus de -0,1%. Ils avaient baissé de 0,1% le mois précédent.

Parallèlement l'inflation annuelle en Chine était nulle en juin alors qu'elle était attendue à + 0,2% tandis que les prix à la production ont baissé de 5,4% dans l'Empire du Milieu sur un an à fin juin alors que la baisse était attendue à -5%. Ces statistiques décevantes confirment les difficultés de l'économie chinoise.

La tendance de cette semaine devrait être déterminée par les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis prévus mercredi et par les résultats des entreprises américaines, en particulier les banques vendredi : JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo.

Côté valeurs, TotalEnergies a signé un contrat avec l'Irak portant sur l'augmentation de la production énergétique du pays autour de quatre projets pétrolier, gazier et d'énergies renouvelables. Le groupe a parallèlement annoncé des accords en Algérie et en Azerbaïdjan.

SES-Imagotag a poursuivi sa remontée boursière, progressant de 2,41% après avoir déjà flambé de plus de 31% vendredi dernier. Les accusations du deuxième rapport de Gotham City Research n'ont clairement pas été prises au sérieux par les investisseurs et la société a jugé vendredi qu'il ne contenait " rien de plus que la poursuite d'accusations fausses et délibérément trompeuses ".