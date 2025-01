Les marchés européens dans le vert avant l'emploi américain

(AOF) - Les marchés européens évoluent en légère hausse à mi-chemin d’une séance riche en statistiques. Le rapport ADP sur l'emploi aux Etats-Unis sera notamment scruté par les investisseurs qui surveilleront également en début de soirée les minutes du dernier comite politique monétaire de la Fed. Côté valeurs, Pluxee caracole en tête de l'indice SBF 120 à la faveur d'un premier trimestre supérieur aux attentes. Le CAC 40 grappille 0,06% à 7 494,18 points tandis que l'EuroStoxx 50 progresse de 0,24% à 5 024,00 points. Les taux longs américains se stabilisent.

En Europe, Shell (-1,13% à 31,41 euros) enregistre une des plus fortes baisses de l'indice AEX après son avertissement sur ses résultats du quatrième trimestre 2024. Le géant pétrolier anglo-néerlandais anticipe sur cette période une production de gaz naturel liquéfié (GNL) comprise entre 6,8 et 7,2 millions de tonnes contre 6,9 à 7,5 millions précédemment. Pour sa division gazière, ses résultats devraient être nettement inférieurs à ceux du troisième trimestre, "en raison de l'impact (sans effet sur la trésorerie) des contrats de couverture arrivant à expiration", explique Shell.

A Paris, Pluxee (+13,75% à 21,38 euros) culmine en tête de l'indice SBF 120 à la faveur d'un premier trimestre supérieur aux attentes. Il entraîne Edenred dans son sillage : 4,44% à 31,76 euros. L'ancienne division d'avantages aux salariés de Sodexo, qui a réitéré ses objectifs pour 2025 et 2026, a fait état sur la période d'un chiffre d'affaire total de 289 millions d'euros, en croissance organique de 13,2%. Le consensus visait 282 millions d'euros et 10,4%. L'entreprise introduite en Bourse le 1er février 2024 évoque une dynamique commerciale "favorable".

Vallourec (+5,65% à 17,96 euros) , spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure, affiche une des plus fortes hausses du marché SRD après avoir atteint, avec un an d'avance, son objectif d'une dette nette nulle. Sur la base des estimations préliminaires de clôture, Vallourec a réduit sa dette nette d'un peu plus de 240 millions d'euros au quatrième trimestre 2024. Il s'agit pour Vallourec du neuvième trimestre consécutif de désendettement. La société a confirmé que 80 % à 100 % des flux de trésorerie générés au second semestre 2024 seront éligibles à un retour aux actionnaires. "Nous sommes à présent prêts à mettre en œuvre notre objectif annoncé d'un retour aux actionnaires, avec le versement, en 2025, du premier dividende depuis une décennie " a déclaré son PDG, Philippe Guillemot.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En rythme mensuel, les ventes au détail en Allemagne ont reculé de 0,6% en novembre, contre un consensus de +0,5% après -0,3% le mois précédent.

En Allemagne, les commandes à l'industrie ont reculé de 5,4% en novembre alors qu'elles étaient anticipées en baisse de 0,3%. Elles avaient baissé de 1,5% en octobre.

La confiance des ménages se détériore de nouveau en décembre, indique l'Insee ce mercredi. À 89, l'indicateur qui la synthétise baisse d'un point et reste au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).

En novembre 2024, le solde commercial de la France, tiré par les exportations d’énergie, s’améliore (+ 0,3 milliard d’euros) et s’établit à - 7,3 milliards d’euros, fait savoir l'Insee ce mercredi. Sur le mois, les exportations augmentent (+ 0,6 milliard d’euros) davantage que les importations (+ 0,3 milliard d’euros). Les exportations s’établissent à 49,6 milliards d’euros et les importations à 56,9 milliards d’euros.

Les prix à la production industrielle ont augmenté de 1,6% dans la zone euro en novembre par rapport à octobre 2024, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, contre un consensus de 1,5%. En octobre 2024, les prix à la production industrielle avaient augmenté de 0,4% dans la zone euro.

L'indice du climat des affaires en zone euro a reculé à - 0,91 point en décembre contre -0,78 le mois précédent. De son côté, la confiance des consommateurs est ressorti en décembre à -14,5 comme attendu après -13,7 le mois précédent.

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi privé en décembre sera publiée à 14h15 avant les stocks de pétrole à 16h30 et le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed à 20h00.

Vers midi, l'euro abandonne 0,27% à 1,0315 dollar.