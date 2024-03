Les marchés européens dans le vert après Powell

(AOF) - Les Bourses européens ont légèrement rebondi ce mercredi. Jerome Powell a frappé par sa prudence lors de son intervention devant le Congrès. "Assouplir trop tôt ou trop fortement notre politique pourrait entraîner un renversement des progrès que nous avons observés en matière d'inflation", a prévenu le président de la Fed. Côté valeurs, Scor a occupé la première place du SBF120 après avoir dévoilé un bénéfice net record. La publication de Dassault Aviation a été sanctionnée. L'indice CAC 40 a gagné 0,28% à 7 954,74 points tandis que l’EuroStoxx 50 a progressé de 0,50% à 4917,36 points.

Entreprise allemande spécialisée dans le transport et la logistique, DHL (-5,60% à 39,35 euros) recule à Francfort, suite à une performance décevante sur l'année 2023 "caractérisée par une faible économie mondiale, et surtout un faible commerce mondial", selon le directeur général du groupe allemand Tobias Meyer. Après une année record en 2022, son chiffre d'affaires s'est nettement replié de 13,4% à 81,8 milliards d'euros. Son résultat d'exploitation (EBIT) a chuté de 24,8% à 6,3 milliards d'euros, contre 8,4 milliards d'euros il y a un an.

Scor (+9,56% à 29,91 euros) a terminé à la première place de l'indice SBF 120. Les investisseurs apprécient le dividende de 1,80 euro par action et un ratio de solvabilité supérieur aux attentes. Le réassureur a dévoilé un bénéfice net record de 812 millions d'euros en 2023 contre une perte nette de 1,38 milliards d'euros un an plus tôt et un consensus de 814 millions d'euros. Les primes brutes émises, équivalent du chiffre d'affaires, s'affichent sur la période à 19,37 milliards d'euros, en recul de 1,8%.

Dassault Aviation a perdu 4,29% à 185,10 euros après la présentation d'une performance annuelle mitigée. Le chiffre d'affaires du constructeur aéronautique est ressorti à 4,8 milliards d'euros en 2023 contre 6,95 milliards d'euros, soit un fort recul de 31%. L'entreprise explique cette baisse par la faiblesse de ses livraisons: "13 Rafale et 26 Falcon ont été livrés en 2023, contre une prévision de 15 et 35, en raison de problèmes de supply chain et de l'entrée en service décalée du Falcon 6X".

Les chiffres macroéconomiques du jour

En janvier, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 1% dans la zone euro et de 0,6% dans l’UE, par rapport à janvier 2023, selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, fournies ce mercredi. Une baisse de 1,3% était attendue en zone euro après un recul de 0,5% en décembre.

Aux Etats-Unis, le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 8,863 millions d'ouvertures de postes en janvier, le consensus étant de 8,800 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 8,889 millions.

Lors de son témoignage semestriel devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants, le président de la Fed Jerome Powell a prévenu que "les perspectives économiques sont incertaines" et que "la poursuite des progrès vers (l') objectif d'inflation de 2 % n'est pas assurée".

Selon l'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les stocks de pétrole brut ont augmenté de 1,367 million de barils la semaine dernière contre une hausse de 4,199 millions de barils la semaine passée. Les analystes tablaient sur une hausse de 2 millions de barils.

Le Livre Beige de la Fed sur la santé de l'économie sera publié à 20h00.

Vers 17h30, l' euro gagne 0,52% à 1,0913 dollar.