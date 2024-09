Les marchés européens dans le vert après la BCE

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé dans le vert, la BCE ayant annoncé comme prévu une réduction de 25 points de base de son principal taux directeur. Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions, estime que "la décision d'octobre est très incertaine, étant donné que nous n'aurons qu'un seul rapport d'inflation supplémentaire et que l'inflation sous-jacente reste élevée". A Paris, les résultats d’Assystem ont déçu. L'indice CAC 40 a progressé de 0,52% à 7435,07 points tandis que l'EuroStoxx50 a gagné 0,97% à 4809,75 points.

Entreprise danoise de logistique, DSV (+10,04% à 1375 couronnes danoises) bondit suite à sa possible acquisition de Schenker, branche logistique de la compagnie ferroviaire publique allemande Deutsche Bahn (DB). Le montant de l'opération s'élèverait à environ 14 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier rapporte Reuters. La transaction devrait être approuvée par le conseil de surveillance de Deutsche Bahn, composé essentiellement de représentants du gouvernement, de parlementaires et d'élus syndicaux.

A Paris, le titre Assystem a reculé de 6,81% à 45,85 euros et s'est classé parmi les mauvais élèves du marché SRD. Pour Invest Securities, "si les résultats semestriels d'un point de vue opérationnel ne réservent pas de surprise majeure " (…), les résultats dégradés d'Expleo complexifient sa cession, tandis que la concrétisation de la deuxième phase du plan d'actions gratuites représentant 6,3% du capital va devoir être intégrée par tous ". Le résultat net, part du groupe, est tombé à 5,2 millions d'euros au premier semestre contre 20,2 millions d'euros, un an auparavant.

Deuxième plus forte hausse de l'indice CAC 40, Legrand s'est adjugé 2,94% à 101,60 euros après le soutien ce jeudi de deux brokers -Deutsche Bank et Bernstein- après JP Morgan la veille. Deutsche Bank passe à l'Achat sur le titre du spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment contre Conserver précédemment avec un objectif de cours relevé de 100 à 115 euros. neutre à Surperformer avec un objectif de cours rehaussé à 116 euros contre 97 euros précédemment.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Comme attendu, l’inflation s’est élevée à 2,4% en août en Espagne en rythme annuel en données harmonisées, ralentissant par rapport à juillet : 2,9%.

La Banque centrale européenne (BCE) a, comme prévu, annoncé jeudi une réduction de 25 points de base de son principal taux directeur. Le taux de facilité de dépôt passe de 3,75% à 3,50%.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élève à 230000 la semaine dernière, contre un consensus de 227000, après 228000 la semaine précédente.

Les prix à la production ont progressé de 1,7% en août en rythme annuel aux Etats-Unis alors qu'ils étaient attendus en hausse de 1,8%. Ils étaient en croissance de 2,1% en juillet.

Les stocks américains de gaz ont augmenté de 40 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine écoulée, alors qu'une hausse de 49 milliards de pieds cubes était attendue, après une hausse de 13 milliards la semaine précédente.

Vers 17h30, l'euro gagne 0,24% à 1,1040 dollar.