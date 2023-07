Les marchés européens dans le vert après l'inflation britannique

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé sur une note positive cette troisième séance de la semaine grâce à une inflation plus faible qu’anticipé au Royaume-Uni. Le CAC 40 a terminé en progression de 0,11% à 7 326,94 points tandis que le Footsie 100 se distinguait avec une hausse de 1,80% à 7 588,20 points, soutenu par le net recul de la livre sterling. Aux Etats-Unis, la tendance est similaire avec un Dow Jones gagnant environ 0,47%, vers 17h30.

La hausse des prix à la consommation (CPI) au Royaume-Uni a ralenti plus que prévu en juin sur un an, selon l'Office national de la statistique (ONS). Le CPI est ressorti le mois dernier à 7,9% en rythme annuel et à 0,1% sur un mois contre respectivement 8,7% et 0,7% en mai. Le consensus était respectivement de 8,2% et 0,4%.

Par suite, la livre sterling a reculé de 0,77% à 1,1521 euros, les chiffres rassurants de l'inflation réduisant les anticipations de resserrement de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre au cours des prochains mois.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est pour sa part établi à 5,5% en juin 2023, conformément aux attentes, contre 6,1% en mai, selon Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En revanche, le taux d'inflation "core" a dépassé les attentes. Il s'est également élevé 5,5% sur un an, contre un consensus de 5,4% et après 5,3% en mai.

Aux États-Unis, 1,440 million de permis de construire ont été enregistrés en juin 2023 aux Etats-Unis en rythme annuel. Le consensus visait 1,490 million, après 1,496 million en mai. Par ailleurs 1,434 million de mises en chantier ont été enregistrées en juin, soit moins que le consensus qui visait 1,480 million, après 1,559 million en mai.

Côté valeurs, Kering (+7,37%) a dominé le CAC 40 au lendemain de l'annonce du remplacement de Marco Bizzarri, PDG de la marque phare Gucci, par le bras droit de François-Henri Pinault, Jean-François Palus. Pour sa part, Casino (10,39%) est reparti à la hausse sur des rumeurs évoquant la volonté de Lidl de reprendre quelque 600 magasins du groupe. A contrario, Publicis (-2,8%) a fermé la marche de l'indice phare de la place parisienne, pénalisé par les mauvais résultats de son concurrent, Omnicom.