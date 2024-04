Les marchés européens dans le vert après des PMI meilleurs qu'attendus

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et la balance commerciale en février sont attendues à 14h30. L'évolution hebdomadaire des stocks de gaz sera connue à 16 heures.

En février 2024, les prix à la production industrielle ont diminué de 1% dans la zone euro et dans l'Union européenne, par rapport à janvier 2024, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le consensus tablait sur une baisse de 0,6%. En janvier les prix à la production industrielle avaient diminué de 0,9%. En février 2024 par rapport à février 2023, ces prix ont diminué de 8,3% dans la zone euro, contre un consensus de 8,6%.

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48,3 en mars contre un consensus de 47,7, a indiqué S&P Global. Il était de 48,1 en février. Dans le détail, le PMI pour les services ressort à 48,3 contre un consensus de 47,8, après 48,4 en février.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 47,7 en mars contre un consensus de 47,4, a indiqué S&P Global. Il était de 46,3 en février. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 48,3 à 50,1 entre janvier et février. Il était attendu à 49,8.

Solvay (+7,61% à 28,76 euros) est en forte hausse après que David Einhorn, fondateur du fonds spéculatif Greenlight Capital, a déclaré avoir pris une participation dans le groupe, une "entreprise ennuyeuse de produits chimiques essentiels", selon Dow Jones. Le groupe chimique affiche des marges plus élevées que celles des producteurs de matières premières classiques, alors que ses actions se négocient à seulement sept fois les bénéfices attendus pour 2024, contre plus de 20 fois pour le S&P 500, a-t-il souligné.

En France, l'action Solutions30 (-8,77% à 2,10 euros) a été rejetée à la dernière place de l'indice SBF 120 en raison de la prudence de la direction sur sa croissance cette année. Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies anticipe une "nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires", sans donner plus de précision. Le marché anticipe une progression de 10%, selon Invest Securities. Le groupe prévoit par ailleurs "une poursuite de l'amélioration de la marge d'Ebitda ajusté vers l'objectif à moyen terme d'un niveau à deux chiffres".

A la Bourse de Londres, Vodafone progresse de 0,56% à 71,56 pence alors que l'autorité britannique de la concurrence (CMA) a annoncé ce jeudi le déclenchement d'une enquête approfondie concernant le projet de fusion des activités de télécommunication de Vodafone et de la filiale Three, propriété de CK Hutchison Group, deux des principaux opérateurs mobiles du pays. La CMA souhaite activer la phase 2 de l'enquête après que les deux parties aient indiqué qu'elles ne proposeraient pas de solution pour apaiser ses craintes à propos d'un affaiblissement de la concurrence au Royaume-Uni.

(AOF) - Les marchés actions européens progressent légèrement à la mi-séance ce jeudi. Les indices PMI de la zone euro reflètent une reprise de la croissance au mois de mars, alors que l’activité s’est contractée moins que prévu en France et en Allemagne. Parallèlement les prix à la production industrielle ont baissé de 1% en février en zone euro. A Paris, Solutions30 ferme la marche de l'indice SBF 120 en raison de la prudence de la direction sur sa croissance cette année. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,06% à 8 158,08 points et l'EuroStoxx50, 0,21% à 5 079,88 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.