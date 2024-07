Les marchés européens dans le rouge, le luxe en repli

(AOF) - Les indices européens virent au rouge après la publication de nombreux résultats d'entreprises. LVMH est lanterne rouge du CAC 40 suite à sa performance semestrielle plus faible que prévu. En conséquence, le secteur du luxe est en recul. En revanche, Dassault Aviation figure parmi les plus fortes hausses de l'indice SBF 120 grâce à un carnet de commandes record et ses bons résultats au premier semestre. Côté statistiques, en zone euro, l’activité (PMI) dans le secteur privé a déçu en juillet. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 1,09% à 7515 points et l'Eurostoxx50 cède 0,97% à 4869 points.

Easyjet (+5,76% à 452,35 pence) affiche la plus forte hausse du Footsie 100 après la présentation de ses résultats trimestriels. La compagnie à bas coûts a relevé les perspectives de sa division "holidays" qui propose des séjours complets, à 180 millions de livres sterling de profit avant impôts contre 170 millions précédemment. EasyJet a vu son profit avant impôts progresser de 33 millions sur un an à 236 millions de livres alors que le nombre de passagers a progressé de 8%. Le chiffre d'affaires par siège (RPS) a gagné 1% en un an au 3e trimestre et devrait continuer à progresser au 4e.

Le secteur du luxe se replie après la publication de résultats inférieurs aux attentes de LVMH au premier semestre 2024. L'entreprise de Bernard Arnault signe la plus forte baisse de l'indice CAC 40 perdant 4,03% à 663,70 euros. Hermès perd 1,06%, Kering cède 2,70% et L'Oréal recule de 1,21%. Le bénéfice net de LVMH a reculé de 14% à 7,3 milliards d'euros alors qu'il était attendu à 7,68 milliards d'euros. Son résultat opérationnel courant s'établit à 10,7 milliards d'euros (soit un repli de 8%) contre 11,13 milliards d'euros attendus.

Dassault Aviation (+8,08% à 175,30 euros) occupe la tête de l'indice SBF 120 au lendemain de la publication de ses solides résultats au premier semestre 2024. "Ce semestre aura été marqué par l'entrée en vigueur de la troisième tranche (18 Rafale) du contrat Indonésie en janvier. En conséquence, notre carnet de commandes bat un nouveau record et s'établit au 30 juin 2024 à 41,2 milliards d'euros (306 avions : 159 Rafale Export, 64 Rafale France et 83 Falcon)" contre 38,51 milliards d'euros au 31 décembre 2023", explique le constructeur aéronautique.

Les chiffres macroéconomiques

En juin 2024, le nombre total de créations d'entreprises en France, tous types d'entreprises confondus, se replie sur un mois (‑0,7% après +3,3% en mai), en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, selon l'Insee. En outre, les immatriculations de micro-entrepreneurs reculent (‑2,5% après +4%), tandis que les créations d'entreprises classiques continuent de croître (+2,6% après +2,1%).

L'indice PMI Flash HCOB de l'activité de services en France s'est redressé à 50,7 en juillet (48,8 en juin), un plus haut de 3 mois, a indiqué S&P Global. En outre, l'indice PMI Flash HCOB de la production manufacturière en France s'est replié à 44,1 en juillet (45,3 en juin), un plus bas de 6 mois. S'étant redressé de 48,2 en juin à 49,5 en juillet, l'indice PMI Flash composite HCOB de l'activité globale en France continue de signaler un repli de l'activité du secteur privé français, le taux de contraction n'étant toutefois que marginal. Le consensus s'élevait à 48,9.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48,7 en juillet contre un consensus de 50,7, a indiqué S&P Global. Il était de 50,4 en juin. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 53,1 à 52 entre juin et juillet. Il était attendu à 53,2. Le PMI pour le secteur manufacturier est passé de 43,5 à 42,6 entre juin et juillet. Il était anticipé à 44,1.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,1 en juillet contre un consensus de 51,1, a indiqué S&P Global. Il était de 50,9 en juin. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 52,8 à 51,9 entre juin et juillet. Il était attendu à 52,9. Le PMI pour le secteur manufacturier est passé de 45,8 à 45,6 entre juin et juillet. Il était anticipé à 46.

A 15h45 aux Etats-Unis sera publié l'indice des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en juillet.

Les données sur les ventes de logements neufs en juin aux Etats-Unis seront dévoilées à 16h.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole aux Etats-Unis seront publiées à 16h30.

Vers 12h, l'euro perd 0,14% à 1,0840 dollar.