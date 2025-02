Les marchés européens dans le rouge avant l'emploi américain

(AOF) - Les marchés européens se replient à mi-chemin d’une séance chargée en statistiques. Les investisseurs ont pris connaissance ce matin des PMI et seront attentifs à l'enquête ADP sur l'emploi aux Etats-Unis. Le spectre d'une guerre commerciale généralisée s'éloigne même si la Chine a décidé de répliquer. Aux Etats-Unis, Alphabet devrait être sanctionné en raison de sa performance décevante dans le cloud. Au chapitre des valeurs, Crédit Agricole SA a dépassé les attentes au quatrième trimestre. Le CAC 40 perd 0,24% à 7 887,70 points et l'EuroStoxx 50 0,19% à 5 254,52 points.

En Europe, Novo Nordisk bondit de 3,58% à la Bourse de Copenhague à 613,80 couronnes danoises après avoir publié des résultats annuels supérieurs aux attentes. Le groupe pharmaceutique danois, l'un des plus grosses capitalisations européennes, a vu son bénéfice d'exploitation augmenter de 25 % en 2024 à 128,3 milliards de couronnes danoises (17,2 milliards d'euros). La croissance des ventes prévue pour 2025 a par contre légèrement déçu : elle est anticipée entre 16% et 24 % contre un peu moins de 20% prévu. Les ventes ont bondi de 25% en 2024 à 290,40 milliards de couronnes danoises.

La saison des résultats démarre favorablement pour les banques françaises. Après BNP Pariba s hier, Crédit Agricole SA (+1,89% à 14,83 euros) a également dévoilé une performance trimestrielle supérieure aux attentes. Les investisseurs portent l'action de la banque verte parmi les principales hausses du CAC 40 : +1,86% à 14,825 euros. Le groupe bancaire a bénéficié des bonnes performances de sa banque de financement et d'investissement, mais aussi de ses activités d'assurances et de gestion d'actifs. Lundi, Amundi avait publié des résultats supérieurs au consensus.

Renault (-3,20% à 47,47 euros) affiche la plus forte baisse du CAC 40 ce mercredi après que la presse japonaise a rapporté que son partenaire Nissan a décidé de mettre fin aux discussions à propos d'un rapprochement avec son compatriote Honda. Nissan et Honda ont annoncé fin décembre 2024 des négociations en vue d'une intégration commerciale via la création d'une société holding commune et invité Mitsubishi Motors à y participer. Nissan et Honda sont confrontées à la féroce concurrence des groupes chinois, en particulier dans le domaine des véhicules électriques

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 47,6 en janvier contre 48,3 attendus, après 47,5 en décembre, a indiqué S&P Global. Le PMI pour les services est passé de 49,3 à 48,2 entre décembre et janvier. Il était attendu à 48,9. Les entreprises interrogées ont fréquemment attribuée cette dégradation à une baisse de la demande clients et au climat d'incertitude politique.

En décembre 2024, la production en France se replie sur un mois dans l'industrie manufacturière (‑0,7 %, après +0,2 % en novembre 2024) et dans l'ensemble de l'industrie (‑0,4 % après +0,1 %), indique l'Insee ce mercredi.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,5 en janvier contre un consensus de 50,1 a indiqué S&P Global. Il était de 48,0 en décembre. Dans le détail, le PMI pour les services ressort à 52,5 comme attendu après 51,2 en décembre.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,2 en janvier comme attendu, a indiqué S&P Global. Il était de 49,6 en décembre. Un indice supérieur à 50 signale un secteur en croissance. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 51,6 à 51,3 entre décembre et janvier. Il était attendu à 51,4.

Les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,4% en décembre dans la zone euro et dans l'Union européenne, par rapport à novembre 2024, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Ils étaient attendus en hausse de 0,5% en zone euro. En novembre 2024, les prix à la production industrielle avaient augmenté de 1,7% dans la zone euro et dans l'UE.

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi privé en janvier sera dévoilée à 14h15 avant la balance commerciale en décembre à 14h30.

Aux Etats-Unis, les indices des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur des services et Composite en janvier seront connus à 15h45 avant l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur non manufacturier en janvier à 16h00 et l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

Vers midi, l'euro avance de 0,42% à 1,0425 dollar.