Les marchés européens dans le rouge après le discours de Jérôme Powell

Coté valeurs, Zalando qui affichait la plus forte hausse du DAX 40 a terminé parmi les plus fortes baisses à Francfort après avoir enregistré des ventes en retrait en 2022. A l'inverse, Vallourec a échappé à la baisse du marché après le relèvement de sa note de crédit par S&P Global.

Suite aux déclarations de Powell , le rendement des Treasuries américains à dix ans a progressé, flirtant avec les 4% avant de se tasser. De leur côté, les traders considèrent désormais qu'il y a plus de 50% de chances que les taux augmentent d'un demi-point le 22 mars prochain.

Avant d'ajouter : " Si l'ensemble des données devait indiquer qu'un resserrement plus rapide est justifié, nous serions prêts à augmenter le rythme des hausses de taux. Le rétablissement de la stabilité des prix nécessitera probablement le maintien d'une politique monétaire restrictive pendant un certain temps ",

" Bien que l'inflation se soit modérée au cours des derniers mois, le processus de retour à un taux d'inflation de 2 % est loin d'être achevé. Les dernières données économiques ont été plus élevées que prévu, ce qui suggère que le niveau terminal des taux d'intérêt est susceptible d'être plus élevé qu'attendu auparavant " a prévenu Jerome Powell.

