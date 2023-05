Les marchés européens dans le rouge après la BCE

Côté valeurs, Casino a été lourdement sanctionné après une publication trimestrielle plus que mitigée.

Le déficit de la balance commerciale est ressorti en mars à 64,20 milliards de dollars, un niveau supérieur au consensus de 63,3 milliards, et après -70,60 milliards de dollars en février.

Plus tôt dans la journée, les indices PMI ont fait apparaître un secteur privé français et européen moins dynamique qu'attendu en avril, à l'exception de l'Allemagne.

Christine Lagarde, présidente de la banque centrale européenne, s'est exprimée à l'issue de la réunion de politique monétaire. " Sur la base des informations dont on dispose aujourd'hui, nous avons encore du chemin à faire, et nous ne faisons pas de pause ", a-t-elle notamment fait savoir.

La BCE a annoncé dans son communiqué que " les décisions futures du conseil des gouverneurs feront en sorte que les taux directeurs soient fixés à des niveaux suffisamment restrictifs pour assurer un retour au plus tôt de l'inflation au niveau de l'objectif de 2% à moyen terme ".

