Les marchés européens dans le rouge, Alstom et Richemont grimpent

(AOF) - Les indices européens reculent après une nouvelle salve de résultats d'entreprises. Les investisseurs tiennent compte de nouvelles informations concernant la politique monétaire de la Fed. Des membres de la Réserve fédérale des Etats-Unis affichent leur scepticisme quant à la nécessité d'une nouvelle réduction des taux en décembre. Côté valeurs, Alstom et Richemont sont respectivement leader du SBF 120 et du SMI grâce à leurs solides performances au premier semestre. Vers 12h, le CAC 40 cède 1,01% et retombe sous les 8200 points (8149). L'Eurostoxx 50 perd 0,96%, à 5687 points.

En Europe, bondissant de 5,73%, à 170,70 francs suisses, Richemont occupe de loin la première place du SMI grâce à des résultats robustes au premier semestre 2025 dépassant les attentes. Dans un contexte macroéconomique et géopolitique toujours incertain, le fabricant suisse de produits de luxe a surtout vu ses ventes s'accélérer au second trimestre grâce à une croissance à deux chiffres dans toutes les régions : +14% à taux de change constants. Sur ce semestre, le chiffre d'affaires s'élève à 10,6 milliards d'euros, en hausse de 10% à taux de change constants. Il était attendu à 10,38 milliards d'euros.

A Paris, grimpant de 5,10%, à 23,91 euros, Alstom enregistre la plus forte hausse du SBF 120 au lendemain de la publication de solides résultats au premier semestre de son exercice 2025/2026. Cette performance supérieure aux attentes s'accompagne du relèvement de son objectif de croissance organique du chiffre d'affaires. "La forte croissance des ventes sur l'ensemble des lignes de produits démontre notre capacité à accélérer l'exécution de notre carnet de commandes et à dépasser nos prévisions initiales de croissance pour l'exercice", a déclaré Henri Poupart-Lafarge, directeur général d'Alstom.

Vallourec (+1,73% à 16,78 euros) a dégagé au troisième trimestre un résultat brut d'exploitation de 210 millions d'euros au troisième trimestre après 168 millions un an plus tôt à la même période. Le fabricant français de tubes en acier s'attend désormais à un RBE entre 195 et 225 millions d'euros au quatrième trimestre, confirmant ainsi son objectif d'un chiffre en progression au second semestre par rapport au premier. Pour l'exercice en cours, la société vise un RBE entre 799 et 829 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

En octobre, l'indice des prix à la consommation est en légère hausse de 0,1 % sur un mois, après ‑1,0 % en septembre, indique l'Insee ce vendredi. Cette légère hausse des prix s'explique d'abord par le rebond des prix des services (+0,2 % après ‑1,9 %) causé par la hausse saisonnière de ceux du transport aérien (+14,7 % après ‑27,5 %). Les prix des produits manufacturés (+0,2 % après +0,4 %) contribuent également à la hausse d'ensemble mais dans une moindre mesure.

En octobre 2025, le nombre total de créations d'entreprises, tous types d'entreprises confondus et en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, poursuit sa baisse (-1,0 % après -3,2 % en septembre) après le sommet historique atteint en août, indique l'Insee ce vendredi. Les immatriculations de micro-entrepreneurs continuent de baisser (-2,3 % après -4,5 %) et les créations d'entreprises individuelles classiques se replient (-2,1 % après +1,1 %), tandis que les créations de sociétés rebondissent (+2,7 % après -1,5 %).

La zone euro a affiché un excédent de 19,4 milliards d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en septembre 2025, contre un excédent de 12,9 milliards d'euros en septembre 2024, selon les premières estimations d'Eurostat.

Au cours du troisième trimestre 2025, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'Union européenne, par rapport au trimestre précédent, selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. La croissance de la zone euro est conforme aux attentes. Au cours du deuxième trimestre 2025, le PIB avait augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE.

Aux Etats-Unis, les données sur prix à la production en octobre et celles sur les ventes au détail en octobre seront publiées à 14h30.

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks des grossistes en septembre seront connues à 16h00 et celles sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

Vers 12h, l'euro cède 0,18% à 1,1615 dollar.