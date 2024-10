Les marchés européens continuent de baisser, Société Générale et Airbus dans le vert

(AOF) - Les indices européens poursuivent leur mouvement baissier après la publication de nombreux résultats d'entreprises. Société Générale occupe la tête du CAC 40, galvanisée par des résultats trimestriels meilleurs que prévu. La bonne performance d'Airbus est salué par les marchés. En revanche, TotalEnergies se replie : la baisse des marges de raffinage. Rubis a lancé un avertissement. Côté statistiques, le taux d’inflation annuel en zone euro est en hausse à 2% en octobre. Vers 12h10, le CAC 40 perd 0,84% à 7365 points et l'Eurostoxx cède 0,80% à 4846 points.

Maersk (+5,59% à 10,57 couronnes danoises) affiche une des plus fortes hausses de la Bourse de Copenhague après la publication de ses résultats. L'armateur danois affiche un Ebitda de 4,79 milliards de dollars au troisième trimestre contre 1,87 milliard il y a un an , pour un chiffre d'affaires de 15,76 milliards de dollars contre 12,12 milliards il y a un an. Il revoit à la hausse ses prévisions 2024 comme annoncé le 21 octobre, s'attendant désormais à un Ebit sous-jacent pour l'ensemble de l'année de 5,2 à 5,7 milliards de dollars contre de 3 à 5 milliards précédemment.

Société Générale (+8,76% à 25,78 euros) affiche la plus forte hausse du CAC 40, galvanisée par la présentation de résultats trimestriels meilleurs que prévu. La nouvelle est d'autant plus appréciée qu'elle doit notamment cette surperformance à sa banque de détail en France, talon d'Achille de la banque ces derniers trimestres. Cette publication s'accompagne d'un remaniement de l'équipe dirigeante, avec en particulier la reprise de la supervision directe des activités de Banque de détail en France par le directeur général, Slawomir Krupa.

Airbus (+1,77% à 142,22 euros) enregistre une des plus fortes hausses du CAC 40 au lendemain d'une performance au troisième trimestre supérieure aux attentes. Entre juillet et septembre, l'Ebit ajusté a progressé de 39% à 1,41 milliard d'euros, comparé au 1,2 milliard d'euros du consensus compilé par Airbus. "Cette amélioration en glissement annuel traduit la bonne performance de tous les programmes et des activités de services d'Airbus Helicopters, ainsi que le mix favorable des livraisons d'avions commerciaux", explique le géant de l'aéronautique, qui a confirmé ses objectifs pour 2024.

Les chiffres macroéconomiques

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2% en octobre 2024, contre 1,7% en septembre selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. S'agissant des principales composantes de l'inflation de la zone euro, les services devrait connaître le taux annuel le plus élevé en octobre (3,9%, stable comparé à septembre), suivis de l'alimentation, alcool & tabac (2,9%, comparé à 2,4% en septembre), des biens industriels hors énergie (0,5%, comparé à 0,4% en septembre) et de l'énergie (-4,6%, comparé à -6,1% en septembre).

En septembre 2024, les prix de production de l'industrie française ont reculé de 0,2% sur un mois après des progressions de 0,1% en août et de 0,2% en juillet). Les prix de production sont quasi stables pour les produits destinés au marché français (-0,1% après +0,3%), et ceux destinés aux marchés extérieurs continuent de baisser (-0,4% après -0,3% en août). Sur un an, les prix de production de l'industrie française sont en baisse pour le quinzième mois consécutif (-5,8% après -5,1% en août et -4,3% en juillet). Ils se situent environ 18% au-dessus de leur niveau moyen de 2021.

En septembre 2024, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,3%, stable par rapport au taux enregistré en août 2024 et en baisse par rapport au taux de 6,6% enregistré en septembre 2023. Le taux de chômage de l'UE était de 5,9% en septembre 2024, également stable par rapport au taux enregistré en août 2024 et en baisse par rapport au taux de 6,1% enregistré en septembre 2023. Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Aux Etats-Unis, à 13h30 seront connues les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage, sur le revenu et la consommation des ménages en septembre et l'indice des prix PCE en septembre.

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en octobre sera connu à 14h45.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz aux Etats-Unis seront publiées à 15h30.

Vers 12h10, l'euro gagne 0,07% à 1,0866 dollar.