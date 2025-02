Les marchés européens clôturent sur une bonne note

(AOF) - Les indices européens ont fini dans le vert, à l'exception du footsie. Le spectre d'une guerre commerciale généralisée s'éloigne alors que les droits de douane évoqués contre le Mexique et le Canada ont été reportés. La Chine a de son côté décidé d'imposer des taxes douanières de 15%, notamment sur les équipements pétroliers. Côté valeurs, les publications de Dassault Systèmes, Publicis et BNP Paribas ont été bien accueillies. Celles de TotalEnergies et Crédit Agricole sont attendues demain. Le CAC 40 s'est adjugé 0,66% à 7906 points et l'EuroStoxx 50 0,95% à 5267 points.

A Londres, Diageo a perdu 1,27% à 2335 pence après des résultats décevants au premier semestre 2024/2025. En parallèle de la publication de ses comptes sur cette période, le fabricant britannique de spiritueux et numéro un mondial du secteur a confirmé qu'il tirait un trait sur ses prévisions à moyen terme en raison de l'incertitude macroéconomique et géopolitique qui règne actuellement sur bon nombre de ses marchés. En novembre dernier, Diageo annonçait viser un retour à moyen terme d'une croissance organique de ses ventes nettes entre 5 et 7%.

En tête du CAC 40, Publicis a avancé de 2,29% à 104,75 euros après avoir fait état ce mardi d'un exercice 2024 "historique" sur fond de perspectives favorables. Le groupe a enregistré une progression de 26,5% de son résultat net, part du groupe, à 1,66 milliard d’euros. La marge opérationnelle a augmenté de 6,6% à 2,519 milliards d’euros, faisant ressortir un taux de marge de 18%, stable par rapport à 2023. Le géant de la publicité a enregistré une croissance organique de 6,3 % au quatrième trimestre, conduisant à une croissance interne de 5,8 % sur l'ensemble de l'année.

Dassault Systèmes (+8,86% à 40,67 euros) s'est hissé en tête de l'indice CAC 40 après avoir enregistré, au quatrième trimestre, une hausse de 9% de son bénéfice par action ajusté à 0,40 euro. Il a progressé de 11% à taux de change constants. L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur a amélioré de 0,4 point sa marge opérationnelle ajustée à 36,3% tandis que ses revenus ont progressé de 7% à 1,754 milliard d'euros, dont 1,6 milliard d'euros pour le chiffre d'affaires logiciel, en hausse de 8%. Cette progression a même atteint 9% à taux de change constants.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le rapport JOLTS du Département américain du Travail a fait ressortir 7,156 millions ouvertures de postes en décembre, le consensus étant de 8,01 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 8,156 millions, chiffre révisé de 8,098 millions.

A la clôture, l'euro progresse de 0,39% à 1,0384 dollar.