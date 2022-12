Les marchés européens chutent après les déclarations ‘ hawkish ’ de la BCE

Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans allemand gagne plus de 16 points de base à 2,1%.

Par la suite, le portefeuille de l'APP sera réduit à un rythme mesuré et prévisible. Cette réduction sera de 15 milliards d'euros par mois en moyenne jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2023, puis son rythme sera ajusté au fil du temps.

La BCE estime que les taux d'intérêt doivent encore être augmentés " sensiblement " à un rythme régulier, afin d'atteindre des niveaux suffisamment restrictifs pour assurer un retour au plus tôt de l'inflation vers l'objectif de 2 % à moyen terme.

(AOF) - Adoptant la même stratégie que la Fed, la BCE a relevé ce jeudi ses principaux taux directeurs de 50 point de base pour juguler l'inflation. Suite à cette annonce, les Bourses européennes creusent leurs pertes perdant plus de 2% en milieu d'après-midi. Entre autres, le CAC 40 chute de 3,22% à 6 514 points et le SBF 120 de 3,06% à 5 004 points. Cette décision s’accompagne en effet de déclarations ‘ hawkish ’ de la part de l’institution.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.