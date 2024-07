Les marchés européens brillent, l'inflation augmente en zone euro

(AOF) - Les Bourses européennes évoluent en hausse après une nouvelle série de publications de résultats d'entreprises. Teleperformance est leader du CAC 40 grâce à sa croissance accélérée au premier semestre et la confirmation de ses objectifs pour 2024. Les résultats de Danone sont aussi salués. Airbus est aussi en hausse, grâce à des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Côté statistiques, le taux d'inflation en zone euro a augmenté en juillet. : +2,6% en contre +2,5% en juin. Vers 12h, le CAC 40 gagne 1,20% à 7564 points et l'Eurostoxx 50 avance de 0,93% à 4886 points.

HSBC gagne 4,02% à 704,13 pence et figure parmi les principales progressions de l'indice FTSE 100. La banque britannique a enregistré des résultats trimestriels meilleurs que prévu, accompagnés par un programme de rachat d'actions conséquent. Le directeur général, Noel Quinn, a ainsi dévoilé un nouveau programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars en plus des 5 milliards déjà achetés. Autre bonne nouvelle, HSBC affiche pour objectif 2025 une rentabilité des fonds propres tangibles d'environ 15%, soit nettement au-dessus du consensus de 12,5%.

Teleperformance (+9,63% 118,40 euros) domine le CAC 40 au lendemain de la publication de ses solides résultats au premier semestre. "Notre performance est satisfaisante avec notamment l'accélération de notre croissance pro forma au deuxième trimestre à 2,4%, la progression de la marge du groupe et la forte augmentation du cash-flow. Les résultats remarquables des services spécialisés et l'inflexion positive des activités core services nous permettent de confirmer nos objectifs financiers de l'année", explique Daniel Julien, président et co-directeur général du groupe Teleperformance.

Airbus (+3,41% à 138,14 euros) figure parmi les plus fortes hausses du CAC 40 au lendemain de ses résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre 2024, comme le souligne Deutsche Bank. L'Ebit ajusté du constructeur aéronautique est de 17% supérieur aux attentes du consensus à 814 millions d'euros, celui de l'activité Airbus commercial de 9% au-dessus du consensus à 1,45 milliard d'euros. En outre, l'EBIT ajusté de la division Airbus Helicopters est de 17% au-dessus du consensus à 159 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 2,3% en juillet 2024, après +2,2 % en juin. Cette légère hausse de l'inflation s'expliquerait par une forte accélération des prix de l'énergie, notamment ceux du gaz, qui serait en partie compensée par un ralentissement des prix des services et de l'alimentation. Les prix des produits manufacturés et du tabac évolueraient sur un an au même rythme que le mois précédent.

En juin 2024, la baisse des prix de production de l'industrie française se poursuit pour le septième mois consécutif mais s'atténue (-0,2% sur un mois après -1,2% en mai). Les prix de production diminuent pour les produits destinés au marché français (-0,3% après -1,6%) alors que ceux destinés aux marchés extérieurs rebondissent (+0,3% après -0,4%). Sur un an, les prix de production de l'industrie française sont en baisse pour le douzième mois consécutif (-4,6% après -5,1 % en mai). Ils se situent environ 18% au-dessus de leur niveau moyen de 2021.

Le taux de chômage est resté stable à 6% en juillet en Allemagne, comme attendu. Le nombre de chômeurs a cependant augmenté de 18000 alors que les économistes anticipaient une hausse de 16000 après une progression de 19000 en juin.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,6% en juillet 2024, contre 2,5% en juin selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. S'agissant des principales composantes de l'inflation de la zone euro, les services devrait connaître le taux annuel le plus élevé en juillet (4,0%, comparé à 4,1% en juin), suivis de l'alimentation, alcool & tabac (2,3%, comparé à 2,4% en juin), de l'énergie (1,3%, comparé à 0,2% en juin) et des biens industriels hors énergie (0,8%, comparé à 0,7% en juin).

L'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé en juillet aux Etats-Unis sera dévoilée à 14h15.

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en juillet sera publié à 15h45.

Les données sur les promesses de ventes de logements en juin aux Etats-Unis seront publiées à 16h.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole seront publiées à 16h30.

La décision de politique monétaire de la Fed sera dévoilée à 20h.

Vers 12h, l'euro gagne 0,12% à 1,0827 dollar.