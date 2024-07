Les marchés européens bien orientés : nouvelle pluie de résultats

(AOF) - Les Bourses européennes progressent pour cette dernière séance de la semaine. Les publications d'entreprises continuent à se succéder à un rythme soutenu. EssilorLuxottica, Nexity et Valéo brillent après des résultats en progression, contrairement à Eramet, Capgemini ou BASF Outre-Rhin. Les investisseurs attendent l'indice des prix américains à la consommation en juin à 14h30. Vers 12h20, le CAC 40 gagne 0,65% à 7 474,93 points tandis que le Dax 40 s'adjuge 0,07% à 18311,38 points;

BASF (-2,42% à 43,68 euros) affiche la plus forte baisse de l’Eurostoxx50 ce vendredi après la présentation de ses résultats du deuxième trimestre. Le groupe chimique allemand affiche des chiffres en nette baisse sur un an, que ce soit son chiffre d’affaires (16,1 milliards d’euros contre 17,3 milliards) son Ebitda (1,6 milliard d’euros contre 1,9 milliard) ou son bénéfice par action (0,48 euro contre 0,56 euro). Il confirme cependant ses perspectives annuelles et notamment un Ebitda compris entre 8 et 8,6 milliards d’euros.

Mauvaise passe pour les valeurs technologiques du CAC 40. Après STMicroelectronics hier, Capgemini (-8,60% à 176,95 euros) occupe aujourd'hui la dernière place de l'indice CAC 40 suite au lancement d'un avertissement sur ses revenus. Aiman Ezzat, directeur général du groupe de conseil et de services informatiques a mis en cause "la récente détérioration des perspectives des secteurs automobile et aéronautique, et un redressement moins marqué dans les services financiers". Le rythme d'amélioration de l'activité du groupe sera donc moindre qu'anticipé.

Le résultat net ajusté part du groupe d' EssilorLuxottica (+7,70% à 207,70 euros) a atteint 1,746 milliard d'euros au cours du premier semestre, soit 13,1% du chiffre d'affaires, contre 1,655 milliard et 12,9 % au premier semestre 2023, soit une progression de la marge de 20 points de base. A taux de change constants, la marge a augmenté de 60 points de base. La marge opérationnelle ajustée a atteint 18,8%, en hausse de 50 points de base à taux de change constants. Le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 3,6% à 2,43 milliards d'euros. Francesco Milleri, président-directeur général, a confirmé lors d'une conférence de presse que Meta avait l'intention d'entrer au capital groupe.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, le revenu et la consommation des ménages en juin sont attendus à 14h30, en même temps que l'indice des prix PCE en juin. La confiance des consommateurs en juillet sera publiée à 16 heures.

Vers midi, l'euro est stable à 1,0854 dollar.