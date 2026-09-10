Les marchés européens avancent prudemment avant la BCE

Les marchés actions européens évoluent globalement en territoire positif jeudi matin, dans l'attente des annonces de politique monétaire de la BCE, sur fond de tensions persistantes sur les marchés liées à l'envolée des prix du pétrole. Peu après 10h00, le CAC 40 gagne 0,24%, à 8 176 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 avance de 0,08%. A Francfort, le DAX cède en revanche 0,04%.

Alors que le baril de Brent se maintient fermement au-dessus de la barre des 100 dollars, les investisseurs ont les yeux tournés vers la BCE, qui publiera son communiqué de politique monétaire. Les décisions de la Fed et de la Banque du Japon (BoJ) sont, elles, attendues la semaine prochaine.

Edouard Faure, responsable Crédit de Swiss Life Asset Managers France, anticipe " sans surprise " une hausse d'un quart de point des taux directeurs de la BCE, qui porterait le taux de dépôt à 2,5%. Une décision largement intégrée par les investisseurs, qui devraient surtout scruter le discours de Christine Lagarde et ses indications sur la trajectoire future de la politique monétaire. La présidente de la BCE devrait notamment réaffirmer une approche dépendante de l'évolution des données économiques.

Les marchés restent également attentifs aux développements géopolitiques. Selon le Wall Street Journal, qui cite des responsables américains, le conflit avec l'Iran pourrait se prolonger jusqu'à la fin du mandat de Donald Trump. Le président américain a par ailleurs déclaré mercredi qu'il verserait à chaque adulte américain un " dividende Trump " de 5 000 dollars si les républicains conservaient le contrôle du Congrès à l'issue des élections.

Outre la géopolitique et la BCE, les investisseurs suivront dans l'après-midi la publication des prix à la production (PPI) aux États-Unis, avant celle des prix à la consommation (CPI), au menu de demain.

Des valeurs en mouvement

Dans l'actualité des sociétés, Eutelsat se replie de 1,64% après l'annonce d'un contrat avec la société allemande de technologies spatiales OroraTech.

Eramet ( 3,40%) a annoncé le redémarrage des opérations de sa coentreprise PT Weda Bay Nickel en Indonésie, dont le groupe détient indirectement 38,7%, après avoir obtenu le feu vert des autorités locales.

Eiffage cède 0,09% après avoir annoncé avoir remporté un contrat portant sur la future usine Neomat CAM.

Abivax se distingue avec un gain de 2,27%. Goldman Sachs a initié le suivi de la biotech française avec une recommandation à l'achat, mettant notamment en avant le potentiel commercial de plusieurs milliards de dollars de son principal médicament, l'obefazimod.

Ailleurs en Europe, Associated British Foods chute de plus de 9%. Le groupe britannique prévoit un recul de 3% des ventes à périmètre comparable de Primark sur le trimestre clos au 12 septembre.

Sur le marché des changes, l'euro grappille 0,02% à 1,1636 dollar.