Les marchés européens attendus proches de l'équilibre

Les indices américains ont clôturé cette séance de vendredi légèrement en hausse. Jeudi, une vague d'optimisme a enveloppé Wall Street suite à des données statistiques encourageantes sur les ventes au détail en juillet. Les investisseurs ont pris connaissance ce vendredi des permis de construire qui sont ressortis inférieurs aux attentes en juillet. Côté valeurs, l'action Applied Materials a reculé alors que l'équipementier anticipe une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre. Le Dow Jones a gagné 0,24% à 40659 points et le Nasdaq a progressé de 0,21% à 17631 points.

Les indices européens ont clôturé cette dernière séance de la semaine dans le vert, hormis le footsie britannique, en l'absence de publications d'entreprises et de données macroéconomiques majeures. Coté statistiques, les ventes au détail au Royaume-Uni ont progressé en juillet. Côté valeurs, Saint-Gobain a fini en légère hausse. Le spécialiste des matériaux de construction a conclu un accord pour l'acquisition du Mexicain Ovniver Group pour 740 millions d'euros. Le CAC 40 a gagné 0,35% à 7449 points, progressant de 2,23% en rythme hebdomadaire. L'EuroStoxx a gagné 0,67% à 4839 points.

Spie a progresse de 1,78 sur l'ensemble de la semaine dernière. Le spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, a finalisé vendredi l’acquisition de 87 % de Otto Life Science Engineering GmbH en Allemagne. Basée à Nuremberg en Bavière, cette entreprise a été fondée en 2017 et opère depuis 6 agences en Allemagne. Avec environ 140 employés hautement qualifiés, elle a généré un chiffre d’affaires proche de 75 millions d’euros en 2023.

Vendredi dernier, Saint-Gobain a fini bien orienté à la Bourse parisienne. Le spécialiste des matériaux de construction a conclu un accord en vue de l'acquisition du Mexicain Ovniver Group pour 815 millions de dollars en numéraire (environ 740 millions d'euros). "Cette transaction constitue une nouvelle étape stratégique dans l'établissement de la présence mondiale de Saint-Gobain dans la chimie de la construction, et portera post acquisition son chiffre d'affaires total dans ce secteur à 6,5 milliards d'euros dans 76 pays", a précisé le groupe dans un communiqué.

(AOF) - Pour démarrer cette semaine, les indices européens devraient évoluer proches de l'équilibre à l'ouverture de cette première séance de la semaine. Celle-ci s'annonce calme en l'absence d'indicateurs majeurs ou d’événement politique monétaire. Le CAC 40 devrait perdre 0,15%. Jeudi, les investisseurs prendront connaissance des indicateurs PMI manufacturier en France, en zone euro et aux Etats-Unis pour le mois d'août. Aux États-Unis, ce jeudi débutera le symposium de Jackson Hole, réunion annuelle des banquiers centraux qui sera consacrée cette année aux marchés du travail.

