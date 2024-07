Les marchés européens attendus en repli avant l'inflation en zone euro

(AOF) - Les Bourses européennes devraient reculer à l'ouverture de la séance ce mardi, avant la publication des données de l'inflation en zone euro. Cet indicateur est important pour la BCE et sa politique monétaire. Hier soir, sa présidente Christine Lagarde a déclaré qu'il n'y avait pas d'urgence à baisser de nouveau les taux. Côté valeurs, Sodexo maintient ses prévisions financières pour 2024 après une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. De son côté, Carrefour a annoncé hier avoir finalisé l’acquisition des enseignes Cora et Match en France.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Argan

Au cours du premier semestre 2024, Argan a enregistré une forte hausse de 8% des revenus locatifs à 98 millions d'euros. "Cette croissance provient essentiellement de la révision des loyers (+4,6%) au 1er janvier 2024 et de l'effet année pleine des livraisons de 2023, complété par les livraisons de 2024", explique la foncière française spécialisée dans la location d'entrepôts. Ils ont progressé de 9% au deuxième trimestre.

Carrefour

Carrefour a finalisé l'acquisition des enseignes Cora et Match en France, auprès du groupe Louis Delhaize. Cette opération consolide la position de Carrefour sur le marché de la distribution alimentaire en France, avec 60 hypermarchés Cora et 115 supermarchés Match, essentiellement situés dans les régions Grand Est et Nord de la France, où Carrefour est historiquement peu présent. Ces magasins représentent environ 2,4% de parts de marché de la distribution alimentaire en France. La valeur d'entreprise de l'opération est de 1,05 milliard d'euros.

Renault

Ampere, filiale de Renault spécialiste du véhicule électrique et du software annonce l’élargissement de son offre de batteries, en intégrant la technologie LFP (Lithium Fer Phosphate) aux côtés du NMC (Nickel Manganèse Cobalt), actuellement utilisées par Renault ". " Ces nouvelles technologies permettront de réduire d’environ 20 % le coût des batteries à partir de début 2026 ", a souligné Ampere. Cette décision est une réponse efficace et innovante à la volatilité des marchés et à l'évolution des technologies ", précise la société.

Sodexo

Le chiffre d'affaires consolidé de Sodexo au troisième trimestre de l'exercice 2024 atteint 6,1 milliards d'euros, en hausse de 5,6% par rapport à l'exercice précédent, incluant un effet de change négatif de -0,2% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -1%. La croissance interne s'établit à 6,8%. La croissance interne est affectée par un changement comptable dans la reconnaissance du chiffre d'affaires d'un contrat significatif dans la zone Reste du Monde. En excluant ce changement comptable, la croissance interne sur ce trimestre s'élève à +7,2%.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, les données sur l'inflation en juin et celles sur le taux de chômage en mai seront publiées à 11h.

Aux Etats-Unis, le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en mai sera publié à 16h.

Hier à Paris

Les marchés actions européens - et en particulier français - ont rebondi grâce à un certain recul du risque politique en France à la suite du premier tour des élections législatives. Le spread franco-allemand a reculé d'environ 6 points de base. Le rebond du marché parisien a bénéficié en particulier aux secteurs sanctionnés après l'annonce de la dissolution : la banque, la construction, les concessions et les services aux collectivités. L'indice CAC 40 a gagné 1,09% à 7561,13 points après avoir atteint 7688,20 points ce matin. L'EuroStoxx50 a progressé de 0,85% à 4935,77 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en hausse après la publication de deux statistiques majeures. L'indice des directeurs d'achat manufacturier en juin est quasiment en ligne avec les attentes. En outre, l'indice ISM pour ce même secteur sur le même mois a légèrement reculé. Côté valeurs, l'action Boeing a progressé après que l'avionneur a racheté les activités du producteur américain d'aérostructures Spirit AeroSystems (hors celles cédées à Airbus) pour 4,7 milliards de dollars. Le Dow Jones a gagné 0,13% à 39169,52 points et le Nasdaq a avancé de 0,83% à 17879,30 points.