Les marchés européens attendus en recul : le rapport sur l'emploi US au menu

(AOF) - Les Bourses européennes devraient ouvrir en baisse ce vendredi dans l'attente de la publication du rapport mensuel sur l'emploi US, en début d'après-midi. Cet indicateur pourrait déterminer l'ampleur de la première baisse de taux de la Fed qui se réunira les 17 et 18 septembre. Hier, Wall Street a fini sans direction claire après la rapport ADP qui a reflété la dégradation du marché du travail américain en août. Par ailleurs, la première statistique du jour a montré un repli plus prononcé que prévu de la production industrielle en Allemagne pour le mois de juillet.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Danone

Danone annonce avoir réalisé le placement d’une émission obligataire d’un montant de 700 millions d’euros, avec une maturité de 7 ans et assortie d’un coupon de 3,20%. S’inscrivant dans le cadre de la gestion active de sa liquidité, cette émission permet au groupe d’accroître sa flexibilité financière tout en allongeant la maturité de sa dette. Le règlement-livraison est prévu le 12 septembre 2024 et les obligations seront cotées sur Euronext Paris. "L’émission a été largement souscrite par une base diversifiée d’investisseurs", précise un communiqué.

Emova Group

Emova Group publie un volume d’affaires sous enseigne en légère baisse de 1,4% à 100,4 millions d’euros. L'ex-Monceau Fleurs, qui revendique la place de 1er réseau en France de vente de plantes et fleurs au détail souligne que, sur la même période, la dynamique de l’activité en France inscrit une progression de 1,5 % par rapport à l’année précédente, soutenue en particulier par la hausse de 5 % du volume d’affaires des franchisés sur N-1, et l’accélération sur le troisième trimestre de l’activité française qui progresse de 4 %.

Stef

Stef a fait état de résultats en baisse pour le premier semestre 2024. Le spécialiste des services de transport et de logistique dédiés aux produits alimentaires sous température contrôlé invoque une consommation alimentaire toujours atone en Europe et souligne la forte volatilité des activités d’un mois sur l’autre. Le résultat net part du groupe a chuté de 28,3% sur un an à 68 millions d’euros, malgré un chiffre d’affaires en progression de 6,7% à 2,32 milliards d’euros. Le free cash flow est négatif de 94,5 millions d'euros.

Rubis

Rubis a fait état, au premier semestre, d'un résultat net part du groupe de 130 millions d'euros,en repli de 24% par rapport à la même période l'an passé. Le résultat brut d’exploitation (RBE) du distributeur d'énergie est ressorti à 358 millions d'euros, en décroissance de 12%. Le chiffre d'affaires s'affiche stable à 3,33 milliards d'euros. "Les objectifs communiqués au marché pour 2024 sont réitérés avec un RBE Groupe qui devrait s’établir entre 725 et 775 millions d'euros", précise Rubis dans un communiqué.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle a reculé de 2,4% en juillet en Allemagne après avoir été en hausse de 1,7% en juin. Elle était attendue en repli de 0,4%.

En France, la balance commerciale en juillet sera connue à 8h45.

Le PIB au deuxième trimestre en zone euro sera publié à 11h00.

Le rapport sur l'emploi en août sera communiqué à 14h00.

Vers 8h30, l'euro avance de 0,10% à 1,1120 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé dans le rouge, hormis le Dax allemand. La prudence est de mise alors que le rapport ADP a reflété la dégradation du marché du travail américain en août. Les investisseurs prendront connaissance vendredi du rapport mensuel sur l'emploi outre-Atlantique. Côté valeurs Biomérieux s'est distingué après des résultats positifs à l'inverse de Hermès qui souffre de signaux économiques dégradés aux États-Unis et en Chine. Le CAC 40 a reculé de 0,92% à 7 431,96 points tandis que l'EuroStoxx 50 a fléchi de 0,56% à 4 821,14 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en ordre dispersé. La prudence est de mise côté investisseurs avant le rapport sur l'emploi très attendu de vendredi. Plusieurs statistiques ont rythmé la séance de jeudi à commencer par la publication du rapport ADP. Celui-ci a mis en évidence des créations d'emplois inférieures aux attentes en août. Côté valeurs, Hewlett Packard Entreprise à fini en nette baisse après avoir dévoilé ses résultats trimestriels. Le Dow Jones a reculé de 0,54% à 40755 points tandis que le Nasdaq a avancé de 0,25% à 17127 points.