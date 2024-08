Les marchés européens attendus en ordre dispersé avant la Fed

(AOF) - Les Bourses européennes devraient évoluer en ordre dispersé à l'ouverture de la séance ce mercredi, en l'absence de statistiques majeures. Le CAC 40 devrait perdre 0,15%. Les investisseurs attendent ce soir à 20h de nouveaux éléments au sujet de la trajectoire de l'économie américaine, avec le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. Côté valeurs, Eiffage a remporté avec De Romein un contrat de génie civil auprès de l'opérateur de réseau électrique allemand TSO Amprion. Ce contrat porte sur la création d'un système de conduites pour câbles.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ADP

ADP annonce que son trafic groupe pour le mois de juillet a atteint 35,8 millions de passagers, en hausse de 4,7% sur un an, et représente 103,2% de son trafic de 2019. Le trafic de Paris Aéroport affiche pour sa part 9,9 millions de passagers, un chiffre en hausse de 1% sur un an, qui ne représente cependant que 93,7% de son niveau pré-Covid. Si le trafic de Paris-Orly atteint 103,3% du niveau de 2019, celui de l'aéroport fr Roissy reste nettement inférieur à son niveau pré-Covid (89,7%).

Eiffage

Eiffage, au travers de sa filiale allemande Eiffage Infra-Bau, en groupement à parité avec le groupe néerlandais De Romein, a remporté le contrat de partenariat attribué par le groupe allemand TSO Amprion GmbH en vue de réaliser le génie civil des infrastructures requises pour transporter l’électricité des parcs éoliens offshores en mer du Nord vers la région Rhin-Main, dans le sud de l’Allemagne. Ce contrat porte sur la création d’un corridor énergétique de la Basse-Saxe à la région économique de Hesse, sous la forme d’un système de conduites pour câbles de 600 kilomètres.

LVMH

Moët Hennessy, la branche vins et spiritueux, filiale du groupe LVMH, s'est associé à la star Beyoncé Knowles-Carter, pour créer SirDavis, un nouveau whisky américain. La chanteuse américaine a "sollicité Moët Hennessy pour l'aider à créer un whisky aux saveurs singulières reflétant un whisky unique". Moët Hennessy, cherchant à développer sa présence sur le marché du whisky américain, a tout de suite pris part au projet. Ensemble, ils ont créé un produit qui a mis plusieurs années à voir le jour.

Riber

Riber, spécialiste mondial des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs, annonce la vente d'une plateforme MBE 412 cluster à une société américaine de premier plan dans les capteurs d'imagerie infrarouge spatiale, astronomique et terrestre. Capitalisant sur un niveau de performance très élevé, le système MBE 412 est une plateforme compatible avec des substrats de 4'', offrant une grande flexibilité en termes d'équipement, de modularité et d'adaptabilité pour le développement et la production de semi-conducteurs composés.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks de pétrole brut seront connues à 16h30.

Vers 8h30, l'euro perd 0,11% à 1,1117 dollar.

Hier à Paris

En territoire positif jusqu'en début d'après-midi, les marchés actions européens ont poursuivi et achevé cette séance de mardi dans le rouge. Les investisseurs prendront connaissance demain du compte-rendu de la dernière décision politique monétaire de la Fed. Jeudi, ils scruteront également de près le symposium de Jackson Hole, ce grand rendez-vous de la politique monétaire au cours duquel s'exprimera Jerome Powell. Voltalia a fini en nette baisse. Le CAC 40, qui visait une sixième séance consécutive dans le vert, a cédé 0,22% à 7485 points. L'EuroStoxx 50 a perdu 0,31% à 4856 points.

Hier à Wall Street

Après l'euphorie des dernières séances, les indices américains ont clôturé la séance dans le rouge. Si aucune statistique majeure n'a figuré au menu de ce mardi, les investisseurs attendent l'ouverture jeudi du symposium de Jackson Hole, rendez-vous au cours duquel les principaux banquiers centraux aborderont les grands thèmes économiques de la rentrée. Côté valeurs, Palo Alto Networks a grimpé dans le sillage de ses résultats annuels et de perspectives optimistes pour 2025. Le Dow Jones a perdu 0,15% à 40834 points et le Nasdaq a cédé 0,33% à 17816 points.