Les marchés européens attendus en ordre dispersé avant la BCE

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues en ordre dispersé à l'ouverture des marchés ce jeudi, après la publication des "minutes" de la dernière réunion de la Fed. Une "majorité substantielle" de responsables de l'institution ont soutenu une baisse des taux inhabituelle de 50 points de base. A 13h30, la BCE publiera le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire. A 14h30, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis au mois de septembre. Le CAC 40 devrait gagner 0,10%. Côté valeurs, Spie acquiert 88% de Spefinox.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbus

Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de septembre 2024. Le groupe aéronautique a ainsi livré 50 avions commerciaux à 29 clients. En parallèle, 235 commandes brutes ont été enregistrées le mois dernier. Il a livré 497 appareils depuis le début de l’année à 77 clients. Airbus prévoit de livrer environ 770 appareils cette année.

Scor

Scor annonce être entré en négociations exclusives avec Huyghens de Participations, la holding du groupe Albin Michel, pour la cession de sa participation au capital de la société Humensis. Humensis a été fondé en 2016 avec l'ambition d'œuvrer à la diffusion des connaissances. Scor a accompagné son développement, jusqu'à en faire le neuvième groupe d'édition généraliste et scolaire en France. Scor "entend confier à un acteur clé de l'édition la préservation et le développement futur des marques du groupe Humensis, tout en maintenant leur rayonnement dans l'écosystème intellectuel français".

Spie

Spie annonce l'acquisition de 88% de Spefinox, un expert des process industriels dédiés aux secteurs de l'agroalimentaire, la cosmétique et la pharmacie. Fondée en 1999 et basée à Quiévrechain (Nord), la société emploie environ 25 collaborateurs qualifiés et a généré en 2023 une production de 6,6 millions d'euros. Grâce à cette acquisition, Spie renforce son pôle d'expertise dédié aux process industriels des secteurs de l'agroalimentaire, de la cosmétique et de la pharmacie au sein de sa filiale française Spie Industrie.

Voyageurs du Monde

Voyageurs du Monde a dévoilé au titre du premier semestre un résultat net, part du groupe, en recul de 7,3% à 5,5 millions d’euros. Dans le même temps, l’Ebitda a augmenté de 13,8% à 9,6 millions d’euros. Pour la deuxième année consécutive, les résultats au 30 juin, habituellement déficitaires en raison de la périodicité des départs qui ont lieu majoritairement au deuxième semestre, sont bénéficiaires. Le chiffre d’affaires a augmenté de 10,6% à 289 millions d’euros.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, les ventes au détail en Allemagne ont augmenté de 1,6% en août en Allemagne après +1,5% le mois précédent.

Le compte rendu de la réunion de politique monétaire de la BCE sera publié à 13h30.

Aux Etats-Unis, les données sur l'inflation en septembre et celles sur les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz seront publiées à 16h30.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont rebondi avant la publication dans la soirée du compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed et de l’inflation américaine, jeudi. Après plusieurs avertissements dans le secteur (BMW, Stellantis...), l'équipementier automobile Continental et Renault ont rassuré les investisseurs à l'occasion de conférences avec des analystes. Les cours du pétrole ont continué de reculer, la géopolitique passant provisoirement au second plan. L'indice CAC 40 a gagné 0,52% à 7560,09 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 0,71% à 4984,20 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont poursuivi leur mouvement haussier. Avant les données sur l'inflation demain, les investisseurs ont pris connaissance des minutes de la Fed. Une "majorité substantielle" de responsables de l'institution ont soutenu une baisse des taux inhabituelle de 50 points de base. Côté valeurs, Alphabet se replie. Le ministère américain de la Justice envisage un démantèlement de Google en tant que mesure antitrust. Le Dow Jones a avancé de 1,03% à 42512 points et le Nasdaq a progressé de 0,60% à 18291,62 points.