Les marchés européens attendus dans le vert ; Christine Lagarde au menu du jour

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues en zone positive à l'ouverture d'une séance de mercredi qui sera particulièrement calme en termes de statistiques. Hier, Wall Street a fini dans le vert au terme de la première séance boursière sous l'administration Trump II. Les annonces du nouveau locataire de la Maison Blanche sont scrutées avec d'autant plus d'attention que la Fed se réunira le 29 janvier pour statuer sur sa politique monétaire. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s'exprimera dans la journée au Forum économique mondial, à Davos.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alstom

Alstom a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse organique de 9,8% à 4,67 milliards d'euros au titre de son troisième trimestre de l'exercice fiscal 2024/25. Sur la période, les prises de commandes s'élèvent à 4,26 milliards d'euros contre 5,45 milliards un an plus tôt. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires affiche une croissance organique de 6,9%, à 13,44 milliards d'euros et les prises de commandes ressortent à 15,2 milliards d'euros, comparées à 13,9 milliards d'euros sur la même période lors de l'exercice précédent.

Havas

Havas annonce l'acquisition de CA Sports, une agence espagnole spécialisée dans les stratégies de sponsoring et le développement des entreprises par le sport. CA Sports rejoint Havas Play, le réseau d'Havas ayant pour vocation de connecter les marques aux consommateurs par le biais de leurs passions. CA Sports, sous le nom de "CA Sports Part of Havas Play" continuera d'être dirigé par Cinto Ajram, son fondateur et CEO, qui conserve une participation minoritaire dans l'entreprise .

Sanofi

Sanofi a déclaré ce mercredi que la Commission européenne avait approuvé son médicament Sarclisa en association avec le schéma de référence combinant le bortézomib, le lénalidomide et la dexaméthasone (VRd), pour le traitement du myélome multiple nouvellement diagnostiqué de l'adulte non éligible à une greffe autologue de cellules souches.

Sidetrade

Sidetrade, spécialiste des applications Order-to-Cash basé sur l'IA, annonce une croissance de 26 % de son chiffre d’affaires en 2024, à 55 millions d'euros. La part du chiffre d'affaires réalisé hors de France est de 65% tandis que 70% de ses effectifs sont basés à l’étranger. Les Etats-Unis ont pleinement joué leur rôle de moteur de croissance avec une hausse de 36% des prises de commandes en abonnements, représentant 46% du total. "Sidetrade est en ordre de marche pour réaliser une nouvelle année de croissance et de profitabilité en 2025 et au-delà», souligne la direction du groupe.

Les chiffres macroéconomiques

La confiance des consommateurs en décembre en Espagne sera connue à 11h00 avant le discours de Christine Lagarde en zone euro à 16h15.

Vers 8h30, l'euro cède 0,15% à 1,0413 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé, comme hier, en territoire positif. Pour la première séance à Wall Street sous la nouvelle administration Trump, les indices américains évoluent dans le vert à mi-parcours. Les investisseurs semblent soulagés par le fait que le nouveau locataire de la Maison Blanche n'ait pas mis en place de droits de douane immédiatement après son investiture, hier. Le CAC 40, qui a signé une sixième séance consécutive en hausse, a progressé de 0,48% à 7770, 95 points tandis que l'EuroStoxx 50 a grappillé 0,05% à 5166,79 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse au terme de la première séance boursière sous l'administration Trump II. Le 47ème président américain a déjà signé une série de décrets portant sur l'immigration, l'énergie, le climat ou encore la politique commerciale. Les opérateurs semblent soulagés par le fait que le nouveau locataire de la Maison Blanche n'ait pas mis en place de droits de douanes immédiatement après son investiture. Le Dow Jones a progressé de 1,24% à 44025 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,64% à 19756 points.