Les marchés européens à la peine avant le rapport sur l'emploi US

(AOF) - Les marchés actions européens ont signé une deuxième séance consécutive dans le rouge après des statistiques défavorables. Le rapport Jolts a montré que les ouvertures de postes sont ressorties inférieures aux attentes en juillet. De quoi raviver l'aversion pour le risque. Les investisseurs prendront connaissance ce vendredi de la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain. Côté valeurs, le secteur du luxe a fini en repli au vu de la dégradation des signaux économiques aux Etats-Unis et en Chine. Le CAC 40 a perdu 0,98% à 7500,97 points et l'EuroStoxx 50, 1,35% à 4846,36 points.

A Francfort, l'action Commerzbank s'est replié de 2,81% à 12,78 euros, accusant la quatrième plus forte baisse de l'indice Dax40 ce mercredi. "Le gouvernement fédéral a l'intention de réduire sa participation dans Commerzbank", a annoncé mardi soir l'Agence fédérale des finances, évoquant la vente d'un bloc d'actions sans préciser le montant. Berlin, qui était monté au capital de la deuxième banque allemande lors de la crise financière, avait dû engager quelque 18 milliards d'euros. L'Etat allemand détenait encore hier soir une participation de 16,49%.

Argan (+1,20% à 76 euros) a terminé en territoire positif après une note favorable de Jefferies. La foncière spécialiste du développement et de la location de plateformes logistiques voit le broker passer de Conserver à Acheter sur son titre avec un objectif de cours relevé de 78 à 90 euros. Pour Jefferies, Argan "présente moins de risque d'endettement suite à sa levée de fonds" de 150 millions d'euros et "c'est le titre le moins cher du secteur".

Bureau Veritas (-0,74% à 29,58 euros) a annoncé l'acquisition d'ArcVera Renewables, un fournisseur spécialisé dans le conseil financier et les services techniques pour les projets éoliens, solaires et de stockage par batterie dans le monde entier. Cette acquisition s'inscrit dans la continuité la stratégie LEAP | 28 du groupe et l'ambition de créer un nouveau bastion dans ce secteur stratégique en forte croissance.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 53,1 en août contre un consensus de 49,1, a indiqué S&P Global. Il était de 49,1 en juillet. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 50,1 à 55 entre juillet et août. Il était attendu à 55.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48,4 en août contre un consensus de 48,5. Il était de 49,1 en juillet. Le PMI pour les services est passé de 52,5 à 51,2 entre juillet et août. Il était attendu à 51,4.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 51 en août contre un consensus de 51,2, a indiqué S&P Global. Il était de 50,2 en juillet. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 51,9 à 52,9 entre juillet et août. Il était attendu à 53,3.

En juillet, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,8% dans la zone euro et dans l'UE, par rapport à juin, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En juin, les prix à la production industrielle avaient augmenté de 0,6% dans la zone euro et dans l'UE. En juillet 2024, par rapport à juillet 2023, les prix à la production industrielle ont diminué de 2,1% dans la zone euro et de 1,9% dans l'UE.

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti à 78,80 milliards de dollars en juillet comme attendu. Il était de 73 milliards de dollars en juin.

Le rapport Jolts du Département américain au Travail a fait ressortir 7,673 millions d'ouvertures de postes en juillet, le consensus étant de 8,090 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 7,910 millions.

A la clôture, l'euro avance de 0,30% à 1,1078 dollar.