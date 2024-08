Les marchés européens à l'équilibre après les PMI

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé cette séance proches de l'équilibre, soutenues dans la matinée par de bons chiffres sur l'activité du secteur privé dans la zone euro. Les investisseurs ont désormais les regards tournés vers le symposium de Jackson Hole d'où Jerome Powell prendra la parole vendredi. Côté valeurs, BioMérieux a fini en tête de l'indice SBF 120 grâce au soutien d'UBS qui a initié la couverture du titre à l'Achat. Le CAC 40 s'est effrité de 0,01% à 7524 points tandis que l'EuroStoxx 50 a grappillé 0,01% à 4885 points.

Aegon a reculé de 5,92% à 5,47 euros à la bourse d'Amsterdam. L'assureur néerlandais a accusé une baisse de son indicateur de génération de capital, au titre du premier semestre. Bien qu'il ait dépassé les attentes, cet indicateur a été impacté par le taux de mortalité élevé aux États-Unis. Le capital d'exploitation semestriel avant le financement des holdings et les dépenses d'exploitation se sont repliés de 5% en glissement annuel pour atteindre 588 millions d'euros, là où les analystes tablaient sur 551 millions d'euros.

BioMérieux (+5,59% à 103,90 euros) a caracolé en tête de l'indice SBF120, UBS ayant initié la couverture du titre avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 129 euros. Le broker souligne que le spécialiste français des tests et du diagnostic est un "innovateur en série" qui porte la promesse d'une croissance supérieure à celle de son secteur. UBS prévoit un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires aux alentours de 8% sur la période 2024-2028 avec un taux de croissance annuel moyen du bénéfice par action proche de 13%.

Vinci Energies (+0,09% à 105,70 euros) a signé un accord visant à acquérir le groupe Fernao, l'un des leaders des services de cybersécurité en Allemagne et en Suisse. En 2023, Vinci Energies a réalisé un chiffre d'affaires total de 19,3 milliards d'euros au travers de son réseau de 2 000 entreprises dans 61 pays, dont plus de 4 milliards d'euros en Allemagne et en Suisse. Cette acquisition – dont la finalisation est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence - permettra à Vinci Energies, au travers de sa marque dédiée Axians, de renforcer et compléter ses expertises dans ces deux pays.

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 52,7 en août contre un consensus de 49,1, a indiqué S&P Global. Il était de 49,1 en juillet. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 50,1, à 55 entre juillet et août. Il était attendu à 50,2.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48,5 en août contre un consensus de 49,2. Il était de 49,1 en juillet. Le PMI pour les services est passé de 52,5 à 51,4 entre juillet et août. Il était attendu à 52,3.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 51,2 en août contre un consensus de 50,1, a indiqué S&P Global. Il était de 50,2 en juillet. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 51,9 à 53,3 entre juillet et août. Il était attendu à 51,7. Le PMI pour le secteur manufacturier est passé de 45,8 à 45,6 entre juillet et août. Il était anticipé à 45,7.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 54,1 en août après 54,3 en juillet contre 53,2 attendus, a indiqué S&P Global. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 55 à 55,2 depuis juillet, dépassant le consensus de 54 tandis que le PMI manufacturier est passé de 49,6 à 48 contre 49,5 attendus.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'éleve à 232000 la semaine dernière aux Etats-Unis conformément au consensus, et après 228000 la semaine précédente.

En zone euro, l'indice de la confiance des consommateurs est ressorti à -13,4 en août soit légèrement au-dessus des anticipations des économistes : -13. Il était ressorti à -13 au mois de juillet.

Les stocks américains de gaz ont augmenté de 35 milliards de pieds cubes au cours de la semaine du 16 août aux Etats-Unis, alors qu'une augmentation de 26 milliards de pieds cubes était attendue, après une baisse de 6 milliards la semaine précédente, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie. Les stocks sont supérieurs de 221 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même époque et de 369 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 2 930 milliards de pieds cubes.

Vers 17h45, l'euro perd 0,33% à 1,1111 dollar.