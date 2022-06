Les marchés européennes profitent de la fermeture de Wall Street pour souffler

Coté BCE, Christine Lagarde a également confirmé son orientation plus restrictive. La présidente de la BCE a prévenu qu'elle relèvera ses taux de 25 points de base en juillet et qu'elle procèdera à une nouvelle hausse en septembre.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en hausse. Une accalmie bienvenue après la semaine noire traversée par les Bourses. Les volumes d'échange ont été particulièrement réduits en raison de la fermeture de Wall Street pour cause de Juneteenth, un jour férié célébrant la fin de l'esclavage au Texas. Le CAC 40 a gagné 0,64% à 5 920,09 points. L'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,76% à 3 464,69 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.