Les marchés en recul, Microsoft chute

Parmi ces résultats, ceux du géant américain Microsoft publiés hier ont déçu au niveau des perspectives et ont mis sous pression tout le secteur technologique. Apple, Salesforce, Alphabet ou encore Amazon ont cédé entre 2 et 4%. D'ailleurs, ce secteur n'est pas à la fête, plusieurs entreprises (Spotify, Alphabet, Microsoft) ont annoncé une réduction de leurs effectifs au cours des derniers jours.

En attendant la publication la semaine prochaine des décisions de politique monétaire de la BCE et de la Fed et l'estimation du PIB au quatrième trimestre aux Etats-Unis, jeudi, les résultats des entreprises continuent de dominer l'actualité boursière.

