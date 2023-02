Les marchés en pause avant la Fed

Les marchés boursiers ne dégageaient pas de tendance mercredi, se montrant attentistes avant les annonces de la Réserve fédérale américaine sur sa politique monétaire et les résultats de géants technologiques américains.

La décision de la Fed sera annoncée dans un communiqué à 19H00 GMT et le président de l'institution Jerome Powell tiendra une conférence de presse trente minutes plus tard.

Les indices européens ont peu fluctué sur la séance. Paris a légèrement reculé de 0,07%, tout comme Londres (-0,14%). Francfort a progressé de 0,35% et Milan de 0,39%.

La Bourse de New York évoluait un peu plus dans le rouge. Vers 17H00 GMT, l'indice Dow Jones cédait 0,91%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, 0,27% et l'indice élargi S&P 500 0,44%.

Le marché obligataire connaissait lui aussi peu de variation à ce stade: les rendements des emprunts d'État américains à 10 ans s'établissaient autour de 3,49%.

Les investisseurs seront focalisés non pas tant sur l'ampleur de la hausse des taux de la Fed, attendue d'un quart de point, que sur le discours du président de l'institution Jerome Powell qui devrait donner des indications sur l'évolution des taux cette année.

"Va-t-il s'efforcer de repousser l'idée d'un assouplissement à venir des conditions financières (...) alors que le marché espère que la Fed va bientôt faire une pause dans ses hausses de taux et même les réduire avant la fin de l'année?", s'interroge Patrick O'Hare de Briefing.com, reflétant les interrogations des investisseurs.

Pour Sebastian Paris Horvitz, analyste de LBPAM, compte tenu de la dynamique des prix des services, "il y a encore du chemin à parcourir", avant de se rapprocher de l'objectif de 2% d'inflation, et l'enjeu pour les banques centrales est de "tuer dans l'oeuf toute anticipation de baisse de l'inflation".

Le marché de l'emploi américain reste de plus solide, selon l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab.

Jeudi, les marchés se tourneront vers l'Europe, où la BCE et la BoE devraient toutes deux remonter leurs taux de 0,5 point de pourcentage.

Dans la zone euro la hausse des prix à la consommation s'est nettement ralentie en janvier, pour le troisième mois de suite, mais l'inflation hors prix de l'énergie et de l'alimentation se maintient à 5,2%, un niveau record, très au-dessus du plafond de 2% d'inflation fixé par la BCE.

Pour Yann Azuelos, gérant de fonds chez Mirabaud, "la BCE est dans une situation complexe car il y a un risque de non-efficacité de ses hausses de taux sur l'inflation".

Parmi les résultats du jour

L'action Snap chutait de 13,75%. Son réseau social Snapchat continue de gagner des utilisateurs et de perdre de l'argent.

Le fabricant de puces AMD grimpait de 7,21% après l'annonce de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions.

L'éditeur de jeux video Electronic Arts chutait de 11,72%, après des projections décevantes, entre le retard de la sortie du prochain opus de Star Wars et l'annulation de deux jeux sur mobile.

Le groupe britannique de téléphonie Vodafone (-2,08% à Londres) a dévoilé un chiffre d'affaires légèrement effrité pour son troisième trimestre décalé à cause du ralentissement en Europe, malgré une performance "résiliente en Afrique".

L'action du groupe pharmaceutique suisse Novartis a cédé 2,72% à Zurich, après l'annonce d'un bénéfice net en baisse de 91% au quatrième trimestre 2022, compte tenu d'un gain exceptionnel un an plus tôt.

Darktrace se défend de toute irrégularité comptable

L'action de la société de sécurité informatique a repris 4,42% à Londres, après avoir plongé en début de semaine sur des allégations d'irrégularités comptables par un fonds d'investissement américain, démenties par l'entreprise.

Du côté des devises et du pétrole

Vers 16H55 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, perdait 1,98% à 83,79 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mars, reculait de 1,42% à 77,75 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro progressait de 0,51% à 1,0918 dollar pour un euro.

Le bitcoin était stable à 22.980 dollars.

bur-jvi/mdz/LyS