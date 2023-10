Les marchés en ordre dispersé avant un indicateur d'inflation aux Etats-Unis

Les marchés actions évoluaient en ordre dispersé vendredi, les investisseurs digérant une salve de résultats d'entreprises avant de se tourner vers la publication d'un indicateur d'inflation aux Etats-Unis, important avant la réunion de la Banque centrale américaine la semaine prochaine.

En Europe, vers 11H30 GMT, Paris baissait de 1,11%, emportée par la chute de Sanofi (-17,17%). Ailleurs sur le Vieux continent, Londres reculait de 0,19%, tandis que Milan gagnait 0,35% et que Francfort était à l'équilibre (+0,04%).

En Asie, la Bourse de Hong Kong a avancé de 2,08%, Shanghai de 0,99%, et l'indice vedette tokyoïte Nikkei a gagné 1,27%, notamment portés par la publication de résultats très solides du géant américain Amazon.

Amazon (+7,02% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de séance à New York) a triplé son bénéfice net à 9,9 milliards de dollars au troisième trimestre, grâce aux performances de sa plateforme et de son réseau de livraison. Ce bénéfice, supérieur de 3 milliards aux prévisions des analystes, contraste avec les résultats décevants dans le secteur technologique comme ceux d'Alphabet (Google).

A Wall Street, les contrats à terme des principaux indices laissaient présager d'une ouverture en hausse pour le Nasdaq et le S&P 500, et en baisse pour le Dow Jones.

Sur le plan macroéconomique, les données de l'inflation américaine sont attendues à 12H30 GMT.

L'indice PCE est la mesure d'inflation privilégiée par la Réserve fédérale (Fed) dans le cadre de sa politique monétaire, qui vise à ramener l'inflation à 2,0% sur un an. En août, elle s'était établie à 3,5% sur un an, contre 3,4% en juillet.

La Fed s'est montrée, à l'issue de sa dernière réunion, le 20 septembre, moins optimiste qu'auparavant sur la trajectoire de l'inflation, dont le ralentissement pourrait être moins rapide que prévu.

"La Fed voudra maintenir les marchés dans l'idée qu'une nouvelle hausse des taux est sur la table d'ici la fin de l'année", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

La prochaine réunion du Comité de politique monétaire de la Fed est prévue la semaine prochaine.

Les acteurs des matières premières en hausse

Le géant américain du pétrole et du gaz ExxonMobil a annoncé des résultats pour le troisième trimestre en recul sur un an, du fait de la baisse des cours des hydrocarbures, et en dessous des attentes des analystes. Il était stable dans les échanges d'avant-séance.

En Europe, les résultats du géant italien des hydrocarbures Eni (+0,98%) et du norvégien (+2,80%) ont été supérieurs aux attentes.

NatWest plonge

La banque britannique Natwest a vu son bénéfice quadrupler sur un an au troisième trimestre, grâce à un chiffre d'affaires en hausse et des provisions pour défauts sur crédits en repli, mais les analystes espéraient mieux et l'action plongeait de 11,15% à Londres vers 11H25 GMT. NatWest a en outre publié les premières conclusions d'un rapport indépendant faisant état de "manquements graves" dans le traitement de l'homme politique europhobe Nigel Farage, dont la fermeture des comptes avait fait polémique.

Sanofi dégringole

A la Bourse de Paris, le groupe pharmaceutique français Sanofi lâchait plus de 17% après un avertissement sur ses résultats, et l'annonce d'un plan d'économie. Un décrochage en séance jamais vu depuis au moins 1989, selon l'agence financière Bloomberg, qui collecte les données de marchés de Sanofi depuis cette année-là.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole rebondissaient après des frappes américaines en Syrie sur des cibles liées à l'Iran, faisant craindre une escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient qui pourrait conduire à des perturbations de l'approvisionnement.

Vers 11H25 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre prenait 1,87%, à 89,57 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois, gagnait 1,75% à 84,67 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro était en baisse face au billet vert (-0,13%) à 1,0549 dollar, ainsi que face à la devise britannique, de -0,05% à 87,04 pence pour un euro.

