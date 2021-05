Les marchés en mode pause, les médias à la Une

(AOF) - Les principaux marchés actions européens ont terminé en ordre dispersé. Le CAC 40 a cédé 0,21% à 6 353,67 points tandis que l'Euro Stoxx 50 a gagné 0,11% à 4 011,30 points. A Wall Street, la prudence est de mise. Vers 17h30, le Dow Jones cédait 0,2% mais le Nasdaq grappillait 0,43%, reprenant le terrain perdu la veille.

Sur le Vieux Continent, la séance avait pourtant bien débuté, les investisseurs étant rassurés par les propos d'un membre de la Fed, Robert Kaplan, le président de la Réserve fédérale de Dallas, selon lesquels l'institution conserverait sa politique monétaire très accommodante encore un certains temps.

Mais, les indices ont vu leurs gains s'éroder lentement mais surement jusqu'à passer en territoire négatif au cours de l'après-midi.

A New York, comme à Paris ou Francfort, les opérateurs ont sans doute mal réagi à l'annonce d'une baisse de 9,5% des mises en chantier en avril aux Etats-Unis, après le bond de 19,8% enregistré en mars. Une contreperformance qui témoigne de la fragilité de la reprise de la première économie du monde et qui devrait conforter la stratégie très prudente de la Fed.

A la Bourse de Paris, le secteur des médias a été à l'honneur grâce au projet de fusion entre TF1 et M6 dont les titres ont bondi de respectivement 7,1% et 4,2%. Engie (+3,02%) a terminé en tête du CAC 40, soutenu par des résultats trimestriels solides et des prévisions encourageantes. Vivendi a gagné 1,6% dans la perspective d'une vente de 10% supplémentaires d'Universal Music Group (UMG).

A l'opposé, Orange a perdu 1,5%, tiré vers le bas par Iliad. Le titre de la maison-mère de l'opérateur de télécoms Free a chuté de plus de 10% pénalisé par la suspension de son objectif 2021 de cash-flow opérationnel en France pour tenir compte de l'accélération programmée de son plan d'investissement dans la 5G.