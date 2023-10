Les marchés en hausse, rassurés par les efforts diplomatiques annoncés

Les marchés mondiaux sont en hausse mardi, les investisseurs restant attentifs aux efforts diplomatiques pour tenter d'apaiser le conflit entre Israël et le Hamas, tout en gardant un oeil sur les publications des résultats d'entreprises.

En Europe, Paris gagnait 0,32% vers 07H35 GMT, Francfort 0,31%, et Londres 0,43%.

En Asie, après avoir chuté de 2% lundi, l'indice vedette tokyoïte Nikkei a regagné 1,20% à la clôture mardi. Hong Kong gagnait 0,75% dans les derniers échanges.

"Les investisseurs se sont révélés être d'improbables maîtres zen face au conflit", commentent les analystes de Fidelity International, "l'ouverture de la saison des résultats" pouvant être "un élément d'explication".

Les marchés se montrent rassurés par les activités diplomatiques internationale déployées pour tenter d'éviter que le conflit déclenché par l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre n'embrase la région.

Le président américain Joe Biden va se rendre mercredi en Israël, pour une visite de "solidarité" après l'attaque du Hamas qui a aussi pour objectif de débloquer l'acheminement de l'aide vers la bande de Gaza, assiégée depuis plus d'une semaine par l'armée israélienne, et où une catastrophe humanitaire se profile selon l'OMS.

M. Biden rencontrera aussi le président égyptien, le roi de Jordanie et le chef de l'Autorité palestinienne à Amman, a annoncé le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain John Kirby.

Toutefois, "le risque d'une offensive israélienne reste élevé et il est fort possible que l'appétit des investisseurs diminue fortement si les efforts diplomatiques échouent", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Les cours du pétrole étaient stables, en réaction eux aussi aux diverses initiatives diplomatiques pour éviter l'escalade du conflit entre Israël et le Hamas.

Vers 07H30 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre grappillait 0,17% à 89,80 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en novembre, était quant à lui stable (-0,01%) à 86,65 dollars.

Le taux d'intérêt de la dette américaine à 10 ans valait 4,75% contre 4,71% à la clôture de lundi et l'or s'affichait stable (-0,02% à 1.919,73 dollars l'once).

Ericsson dans le rouge

Le géant suédois de l'équipement télécoms Ericsson a annoncé mardi une perte nette de 30,5 milliards de couronnes (2,6 milliards d'euros) au troisième trimestre, due à la dépréciation dans ses comptes de la valeur de l'américain Vonage, spécialiste du "cloud", acquis en 2021.

Ericsson dévissait à la Bourse de Stockholm (-8,72% vers 07H40 GMT).

Rolls-Royce va supprimer des emplois

Le motoriste britannique Rolls-Royce (+1,78% à Londres) va supprimer jusqu'à 2.500 emplois dans le monde pour diminuer ses coûts, annonce-t-il mardi dans un communiqué.

Lonza prévoit des ventes en baisse

Le groupe suisse Lonza (-8,71% à Zurich), un des grands fournisseurs de l'industrie pharmaceutique, a dévoilé mardi ses objectifs pour la période 2024-2028 et précisé que la fin du contrat avec l'américain Moderna pèsera sur sa croissance l'an prochain. La veille de cette annonce, l'action Lonza avait déjà été fortement chahutée en Bourse après le départ surprise de son directeur général.

Interruption partielle de la production de Toyota

La production du premier constructeur automobile mondial Toyota (+0,79%) était perturbée mardi dans six de ses usines au Japon en raison d'une explosion survenue chez l'un de ses fournisseurs, le groupe disant vouloir déterminer dans l'après-midi quel impact cet incident aurait sur la suite de ses opérations.

Le shekel israélien au plus bas

La devise israélienne évoluait à 4,03 shekels (-0,39%) pour un dollar mardi vers 07H45 GMT, après être tombée lundi à son plus bas niveau depuis huit ans et demi face au dollar. Elle n'avait plus franchi le seuil symbolique de 4 shekels depuis avril 2015.

L'euro baissait un peu, de 0,11% par rapport au dollar, à 1,0548 dollar pour un euro.

