Les marchés en hausse grâce à des publications d'entreprises plus solides que prévu

Au CAC 40, la couronne est revenue à LVMH (+2,71%), alors que les valeurs industrielles Airbus (+1,87%) et Renault (+1,18%) ont elles aussi brillé. A l'inverse, Capgemini (-1,66%) et Michelin (-1,56%) ont fini en queue de peloton.

Qui plus est, les statistiques macroéconomique n'ont pas été brillantes aujourd'hui: la production industrielle en zone euro a reculé plus qu'attendu en février, confirmant un scénario de reprise fragile.

Toutes ces bonnes nouvelles ont ainsi permis de compenser les campagnes de vaccinations chaotiques en raison des déboires des vaccins d'AstraZeneca et de Johnson&Johnson.

Les Etats-Unis n'ont pas été en reste, puisque la journée a vu trois des principales banques du pays, en l'occurrence Goldman Sachs, JPMorgan et Wells Frago, annoncer d'excellents chiffres. Elles ont notamment profité d'importantes reprises de provisions pour pertes sur crédit, après que le scénario pessimiste du au risque de non-remboursement de crédits ne se soit pas produit. Elles ont également pu compter sur la bonne performance de leurs banques d'investissement.

(AOF) - Les marchés financiers européens ont terminé la séance sur une nouvelle hausse, portés par de bons résultats trimestriels. Le CAC 40 a ainsi grappillé 0,45% à 6 211,80 points, et l'Euro Stoxx 50 s'est adjugé 0,24% à 3 976,61 points. A Wall Street, la tendance est plus partagée, avec un Dow Jones en hausse de 0,67% en fin d'après-midi, pendant que le Nasdaq recule de 0,20%.

