Les marchés en hausse, appuyés par des annonces des autorités chinoises et américaines

Sereines après des déclarations vendredi des banquiers centraux à Jackson Hole, les Bourses mondiales sont en hausse lundi, aidées par des mesures du pouvoir chinois ciblant les transactions financières et par la rencontre entre les ministres du Commerce chinois et américains.

Les Bourses européennes progressaient vers 14H15 GMT: Paris s'appréciait de 1,35%, Francfort de 0,99% et Milan de 1,26%. La Bourse de Londres est fermée en raison d'un jour férié au Royaume-Uni.

A New York, les indices de Wall Street ont ouvert en hausse et, vers 14H15 GMT, le Dow Jones gagnait 0,80%, le Nasdaq 0,61% et le S&P 500 0,57%.

Lundi, la décision des autorités chinoises de réduire les droits de timbre sur les transactions boursières pour la première fois depuis 2008 a permis aux places asiatiques de conclure la séance en hausse. Cet l'élan s'est poursuivi sur les places occidentales.

D'autant que la Chine et les Etats-Unis ont convenu lundi de mettre en place un groupe de travail pour "chercher des solutions sur les questions commerciales et d'investissement", selon le ministère du Commerce américain. Une première réunion de ce groupe de travail est prévue début 2024 aux Etats-Unis.

Mais si les mesures des autorités chinoises "semblent plaire aux marchés, (elles) pourraient se révéler toujours insuffisantes", a souligné Vincent Boy, analyste d'IG France. Depuis le 1er janvier, la Bourse de Hong Kong a reculé de 8,3%, tandis que le SSE à Shanghai n'a gagné que 0,3%.

A Wall Street, le géant chinois Alibaba coté à New York montait de 2,74%, vers 14H00 GMT.

Faute d'un agenda dense lundi, les investisseurs ressassent les paroles sans surprises tenues par les banquiers centraux en fin de semaine dernière. Ceux-ci ont "réitéré leur objectif de combattre l'inflation, tout en surveillant de plus en plus l'impact de la politique monétaire sur l'économie", note Vincent Boy.

Cette attention est particulièrement marquée dans la zone euro dont le ralentissement de l'économie "commence à rendre les choses difficiles" pour la Banque centrale européenne (BCE), poursuit-il. L'institution tiendra sa prochaine réunion de politique monétaire le 14 septembre, une semaine avant celle de la banque centrale américaine (Fed).

De retour en Bourse, Evergrande s'écroule

La cotation du promoteur chinois ultra-endetté Evergrande a repris lundi à la Bourse de Hong Kong, où le titre a chuté de près de 80%, après 17 mois de suspension pour non-publication de ses résultats financiers.

Le titre a plongé de près de 87% pendant les échanges lundi matin, la valeur de marché d'Evergrande tombant à environ 590 millions de dollars dès la mi-journée. Elle avait atteint un pic à plus de 50 milliards de dollars en 2017.

Tech et Banques en pole

Les secteurs les plus en vue en Europe lundi sont liés aux taux d'intérêt, comme les valeurs bancaires, avec des gains, de 2,38% pour Deutsche Bank, de 2,30% pour BNP Paribas à Paris et de 2,02% pour Banco Sabadell. Les entreprises technologiques sont aussi bien orientées: ASML gagne 2,36%, Teleperformance 4,89%.

3M, un accord retentissant

Le conglomérat industriel américain 3M grimpait de 5,51% en Bourse à New York. Ce week-end, l'agence de presse Bloomberg a annoncé que le groupe avait conclu un accord pour un montant de plus de 5,5 milliards de dollars (5,09 milliards d'euros) mettant un terme aux accusations de milliers de membres des forces armées américaines selon lesquels 3M avait fourni des boules Quies défectueuses.

Du côté des devises et des matières premières

Les cours du pétrole montaient légèrement: le baril de Brent de mer du Nord prenait de 0,79% à 85,15 dollars vers 14H00 GMT, tandis que le baril de WTI américain grimpait de 1,19% à 80,78 dollars.

L'euro montait de 0,07% à 1,0804 dollar.

Le bitcoin était stable (+0,01%) à 26.090 dollars.

bur-jnb/fs/er