Les marchés en 2023 : CAC 40, Bitcoin, Fed, intelligence artificielle…

(AOF) - En 2023, le CAC 40 a gagné 16,50% à 7543,18 points enregistrant au passage un nouveau record après avoir perdu 9,5% en 2022. Le principal indice parisien avait affiché une meilleure performance en 2021, en progressant de près de 29%. L'année a débuté sous des auspices favorables pour les marchés actions grâce au début de désinflation dans les pays occidentaux et à une économie américaine affichant sa résistance malgré les nombreuses hausses des taux de la Fed.

Le principal indice de la place parisienne a inscrit un plus haut historique le 16 février à 7387,29 points, le précédent datant de début janvier 2022.

L'aversion pour le risque a repris le dessus en mars, un mois marqué par la crise bancaire régionale aux Etats-Unis avec les faillites de Silvergate Bank, Silicon Valley Bank et Signature Bank et la déconfiture de Credit Suisse. La Fed a fait le nécessaire pour circonscrire la crise bancaire américaine en garantissant l'argent des déposants et les autorités suisses ont poussé Credit Suisse dans les bras d'UBS.

Cet épisode de stress sur le secteur bancaire n'a pas eu d'impact important sur l'économie et le CAC 40 est reparti de plus bel. Il a atteint son zénith du premier semestre à 7581,26 points 24 avril. La récession aux Etats-Unis attendue par tous ne s'est pas matérialisée.

Si les anticipations de fin des resserrements, puis de relâchements des politiques monétaires ont été le principal soutien des marchés cette année, des innovations ont servi de moteurs auxiliaires.

Il en est ainsi du thème de l'intelligence artificielle, dont ChatGPT est devenu synonyme. Nvidia, dont les puces sont particulièrement recherchées pour fournir la puissance de calcul nécessaire au déploiement de l'IA, a rejoint fin mai le club fermé des sociétés affichant 1000 milliards de dollars de capitalisation. Résultat, les Gafam se sont transformés en "7 magnifiques " : Microsoft, Nvidia, Tesla, Meta, Apple, Alphabet et Amazon.

Si cette thématique est essentiellement américaine, la forte progression du Nasdaq a positivement impacté les valeurs technologiques européennes.

LVMH détrôné par Novo Nordisk

La rentrée s'est avérée plus difficile. Si les résultats des entreprises en début de l'année ont fait preuve de résistance, les premiers cracs sont apparus au cours de l'été. Le secteur du luxe a ainsi été confronté à une normalisation de sa croissance après le boom post Covid. Affaibli, LVMH a perdu en septembre sa couronne de plus importante capitalisation européenne au profit de Novo Nordisk, qui a bénéficié de la révolution des médicaments amaigrissants GLP-1, autre thème boursier phare de l'année.

Le CAC 40 a affiché une performance négative au troisième trimestre avant d'enregistrer son point bas du second semestre à 6773,82 points le 23 octobre. Le contexte géopolitique marqué par la guerre entre le Hamas et Israël et les craintes d'un embrasement régional ont nourri l'aversion pour le risque. La saison des résultats du troisième trimestre a en outre été marquée par plusieurs sévères avertissements, dont ceux d'Alstom, Sanofi et Wordline.

L'optimiste est revenu en force sur les marchés au cours des dernières semaines de 2023 ; les indices des prix à la consommation de confirmant que le processus de désinflation était déjà bien entamé sur les deux rives de l'Atlantique. Lors de sa dernière réunion de l'année, la Fed a en outre surpris favorablement en adoptant un ton accommodant.

Dans ce contexte, les investisseurs ont adopté pour 2024 le scénario d'atterrissage en douceur de l'économie américaine, qui serait accompagné de baisses des taux de la Fed. Un cocktail idéal pour les actions. L'indice CAC 40 en a profité pour inscrire un plus haut historique en séance le 14 décembre à 7653,99 points.

Les dossiers brûlants de la cote parisienne

Le spécialiste des Ehpad Orpea, étranglé par sa dette, a du engager une restructuration financière massivement dilutive pour ses actionnaires. Son titre a dévissé de plus de 99% après avoir déjà perdu plus de 90% en 2022. Dans son sillage, son concurrent Clariane s'est enfoncé de 76%. Il a présenté en novembre un plan de renforcement de sa structure financière, comprenant un projet d'augmentation de capital de 300 millions d'euros.

Casino et sa maison-mère Rallye ont pour leur part vu respectivement 92% et 95% de leur capitalisation partir en fumée cette année. La restructuration financière du distributeur, placé en procédure de sauvegarde accélérée, entrainera une dilution massive pour les actionnaires.

Un autre dossier a fait couler beaucoup d'encre : Atos. Son action a perdu 21% alors que le projet de cession de Tech Foundations à l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky a suscité la controverse.

Stellantis dominateur

S'agissant des hausses, le constructeur automobile Stellantis (+59%) a dominé les indices SBF 120 et CAC 40 à la faveur de résultats toujours au beau fixe malgré les grèves aux Etats-Unis. Il était suivi par Saint-Gobain (+46%), qui continue de récolter les fruits de son plan stratégique et devrait afficher une marge d'exploitation historique en 2023. Publicis (+41%) a également brillé après avoir rehaussé à plusieurs reprises ses objectifs annuels. La bonne santé du secteur des semi-conducteurs a permis à STMicroelectronics et X-Fab, de se distinguer, s'adjugeant respectivement 37% et 54%.

Ailleurs en Europe et dans le monde

La Bourse d'Athènes s'est distinguée, bondissant de 39% au cours des 12 derniers mois. Pour la deuxième année consécutive, The Economist a classé la Grèce en tête de la liste des 35 pays affichant les meilleures performances économiques.

De son côté, le Dax 40 a grimpé de plus de 20% tandis que le FTSE 100 a progressé de seulement 3,8%, l'une des plus mauvaises performances en Europe.

Aux Etats-Unis, l'année boursière a été dominée par les "7 magnifiques" (Microsoft, Nvidia, Tesla, Meta, Apple, Alphabet et Amazon), qui représentent désormais près de 30% du S&P 500. Ces sept valeurs ont plus que doublé au cours des 12 derniers mois, galvanisées en particulier par l'essor de l'intelligence artificielle. Elles ont permis au S&P 500 de bondir de 25% cette année.

Au Japon, l'indice Nikkei a progressé de plus de 28% sur l'année, soit sa meilleure performance annuelle depuis 10 ans. Les actions japonaises ont été soutenues par la forte baisse du yen.

La croissance ayant déçu et les autorités n'ayant pas mis en place un plan de relance massif, les marchés chinois ont déçu cette année. L'indice CSI 300 de la Bourse de Shanghai a perdu plus de 11%.

L'étoile de la Chine a pâli par rapport à l'Inde. L'indice Sensex de la Bourse de Bombay a bondi de près de 19% en 2023 à la faveur d'une croissance solide et d'un afflux d'investissements de la part de sociétés soucieuses de réduire l'exposition de leur chaîne d'approvisionnement à la Chine.

L'euro au plus haut depuis le milieu de l'été

La devise européenne a connu une fin d'année favorable grâce aux anticipations de nombreuses baisses des taux aux Etats-Unis en 2024. Depuis le 1er janvier, l'euro a progressé de plus de 3% à 1,1069 dollar après avoir culminé à 1,12765 dollar le 18 juillet et touché un plus bas annuel à 1,04955 dollar le 3 octobre. Les investisseurs attribuent désormais une probabilité supérieure à 70% à une baisse des taux de la Fed en mars 2024, selon le baromètre FedWatch du CME. Si en décembre, Jerome Powell n'a pas repoussé les attentes du marché concernant des baisses de taux, Christine Lagarde n'a pas baissé sa garde dans sa lutte contre l'inflation.

bitcoin : 2023 année du rachat ?

Si 2021 fut pour les cryptomonnaies l'année de la bulle spéculative, qui a explosé en 2022, 2023 marque une renaissance. La plus connue d'entre elles, le Bitcoin a bondi de plus de 56% à 42500 dollars après avoir chuté de plus de 60% en 2022. Il lui reste encore du chemin à parcourir avant de retrouver son plus haut historique de près de 69000 dollars atteint en novembre 2021. Pour y parvenir, le Bitcoin devra réaliser la même performance que cette année...

Le rebond est encore plus spectaculaire pour de nombreuses altcoins : Solana va vu son prix être multiplié par près de 10, Avax par 4…

Le marché des cryptomonnaies a retrouvé des couleurs ces derniers mois à la faveur des anticipations de baisse des taux aux Etats-Unis en 2024, qui ont entraîné une chute des taux longs.

Il a également bénéficié de spéculations sur la prochaine autorisation par la SEC d'ETF Bitcoin aux Etats-Unis pour des gestionnaires d'actifs de rang mondial. BlackRock serait notamment sur les rangs. Le lancement d'un tel produit faciliterait les investissements dans les cryptomonnaies, qui profiteraient alors d'une nouvelle vague de capitaux. Le gendarme boursier américain pourrait donner sa réponse en début d'année.

Ce marché, dont la déconfiture en 2022 s'expliquait en partie par la multiplication des affaires, a aussi profité de la poursuite de son assainissement. Binance a accepté en novembre de plaider coupable de violation des règles américaines en matière de blanchiment d'argent et de payer une amende de 4,3 milliards de dollars. Son fondateur, Changpeng Zhao, a également démissionné de son poste de Directeur général. En octobre, Sam Bankman-Fried, l'ancien patron de la plateforme d'échange de cryptomonnaies, FTX, avait été reconnu coupable des 7 chefs d'accusation de fraude et de complot.

Pétrole : Opep+ vs Etats-Unis

Le cours du baril de Brent a fini sur une baisse d'un peu plus de 9% à 77,62 dollars en 2023, une année marquée par la discipline de l'Opep+ et une production record aux Etats-Unis. L'or noir a touché un plus bas annuel à un peu plus de 70 dollars fin mars, affaibli par les craintes de l'impact des turbulences bancaires aux Etats-Unis et en Europe sur l'économie. Ces inquiétudes se sont révélées sans fondement. Il a ensuite connu un important rallye de début juillet à fin septembre : le baril de Brent atteint son pic pour 2023 à près de 98 dollars.

Cette hausse de plusieurs mois s'explique par l'important déficit de l'offre, résultat d'une demande toujours solide malgré la conjoncture difficile et de la baisse de l'offre de l'Arabie saoudite et des autres pays de l'OPEP+. Le cartel a fait preuve pendant l'essentiel de l'année d'une plus grande discipline de production que par le passé. La faiblesse des stocks américains a également servi de catalyseur.

Le Brent a affiché une performance négative au quatrième trimestre en dépit d'un fort rebond sans lendemain à la suite de l'attaque du Hamas contre Israël. Il a été affaibli par la dégradation de la conjoncture et par une production record aux Etats-Unis. Elle s'est élevée à 13,3 millions de barils par jour en décembre. Dans le même temps, les spécialistes s'attendent à ce que certains membres de l'Opep+ soient moins disciplinés dans la réduction de leur production. Le cartel a annoncé en décembre une réduction supplémentaire de sa production de 900 000 barils par jour, mais cette coupe repose sur le volontariat.

L'once d'or à l'assaut de son plus haut historique

L'once d'or a terminé l'année à 2074 dollars après avoir touché un plus haut historique début décembre à 2135,39 dollars. Le métal précieux a bénéficié du repli du rendement du 10 ans américain, qui a perdu 120 points de base son recul par rapport à son pic annuel atteint fin octobre. Des rendements moins élevés réduisent en effet le coût d'opportunité lié à la détention de l'or, la "relique barbare" - comme le surnommait Keynes - n'offrant aucune rémunération.

La baisse du dollar en fin d'année contre les principales devises a rendu également moins onéreux l'achat d'or pour les détenteurs de ces monnaies. Le contexte géopolitique marqué par la guerre entre le Hamas et Israël a également constitué un terreau favorable à la progression de l'once d'or.