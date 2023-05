Les marchés divisés, patience avant un vote sur l'accord sur la dette américaine

Les Bourses mondiales évoluent en ordre dispersé mardi, un peu rassurées par l'accord trouvé pour éviter un défaut de paiement des États-Unis mais néanmoins prudentes avant son vote au Congrès.

Après une séance calme lundi, marquée par l'absence des investisseurs britanniques et américains, les Bourses de Paris (-0,43%) et Londres (-0,51%) reculaient, tandis que Francfort montait de 0,53% et Milan de 0,65% vers 11H50 GMT.

Wall Street, fermée lundi pour un jour férié, se dirige vers une ouverture en hausse de 0,5% pour le S&P 500 et 1,30% pour le Nasdaq. Le Dow Jones est attendu stable.

Les investisseurs seront attentifs aux discussions au Congrès américain sur l'accord conclu entre le président Joe Biden et le dirigeant républicain Kevin McCarthy pour relever le plafond de la dette des États-Unis en échange de coupes budgétaires.

L'examen de cette proposition de loi de finances aura des allures de course contre la montre car si aucun compromis n'est voté, le pays pourrait se retrouver en défaut de paiement dès le 5 juin, selon le Trésor américain.

M. McCarthy a prévu un vote à la Chambre mercredi en séance plénière. Ce sera ensuite au tour du Sénat, à majorité démocrate, de s'en saisir.

"Il y a beaucoup de doutes quant à savoir si les deux principaux négociateurs seront en mesure d'unir leurs rangs derrière eux avec le compromis qui a été élaboré", souligne Jürgen Molnar pour RoboMarket, qui constate une certaine "modération" sur les marchés mardi.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes souveraines se détendaient avec la baisse des craintes de défaut de paiement des États-Unis. Le rendement de la dette américaine à 10 ans était de 3,71% contre 3,80% à la clôture de lundi.

Ce sont surtout les taux des dettes des États européens qui refluent (2,37% pour le taux allemand à 10 ans, contre 2,43% à la clôture de lundi), après la publication d'une inflation en net ralentissement en Espagne, à 3,2% en mai sur un an. L'inflation sous-jacente, qui exclue les prix de l'énergie, a aussi reculé de 0,5 point, pour atteindre 6,1% sur un an.

Plus tôt en mai, l'inflation britannique était ressortie à un niveau nettement supérieur aux anticipations des analystes, ce qui avait crispé le marché obligataire et renforcé les anticipations que les banques centrales ont encore à faire en Europe pour ramener l'inflation sous contrôle.

Vers 11H45 GMT, la livre sterling se renforçait par rapport à la plupart des autres devises. Elle prenait 0,63% à 1,24 dollar pour une livre et l'euro montait de 0,30% par rapport au dollar à 1,0740 dollar pour un euro.

En Asie, les places de Hong Kong (+0,24%) et Shanghai (+0,09%) n'ont que très légèrement rebondi après leur baisse de lundi. Tokyo a progressé de 0,30%.

L'un des indices de Hong Kong a même brièvement perdu 20% par rapport à son pic de janvier, un seuil important pour qualifier un marché baissier.

Michael Hewson, analyste de CMC Markets, constate des "inquiétudes concernant la reprise économique en Chine, les données économiques récentes suggérant que la confiance diminue et que l'activité économique est en déclin".

Nvidia bientôt dans le club des 1.000 milliards

L'action du spécialiste des processeurs Nvidia progressait de 3,99% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de Wall Street. Si la tendance se confirme à l'ouverture, la capitalisation boursière du groupe dépasserait les 1.000 milliards de dollars pour la première fois et Nvidia rejoindrait Apple, Microsoft, Alphabet et Amazon dans le club des entreprises américaines qui valent plus de 1.000 milliards.

Nvidia s'est envolé de près de 30% en Bourse depuis mercredi dernier après avoir présenté des perspectives de chiffre d'affaires dopées par la course à l'intelligence artificielle.

Du côté des matières premières et du bitcoin

Les prix du pétrole reculaient vers 11H45 GMT. Le baril de Brent de Mer du Nord cédait 1,36% à 76,02 dollars, et le baril de WTI américain perdait 1,14%, à 71,84 dollars.

Le prix du contrat de référence de gaz naturel européen était de 24,88 euros le mégawattheure, en rebond de 1,27% après de fortes baisses ces derniers jours.

Le bitcoin gagnait 1,02% à 27.975 dollars.

