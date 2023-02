Les marchés divisés, entre analyse des propos de Powell et résultats d'entreprises

Wall Street a ouvert en repli mercredi, tandis que les Bourses européennes progressaient légèrement, les marchés digérant les propos mardi du président de la banque centrale américaine Jerome Powell, ainsi qu'une vague de résultats.

A la Bourse de New York, le Dow Jones cédait 0,07%, le Nasdaq 0,58% et le S&P 500 0,33% vers 15H00 GMT.

Dans le même temps en Europe, l'indice de la Bourse de Londres montait de 0,58%, après avoir atteint un peu plus tôt un nouveau sommet historique, porté par ses champions pétroliers et miniers.

Paris prenait 0,26%, Francfort 0,93% et Milan 0,66%.

Le patron de la banque centrale américaine a déclaré mardi que de nouvelles hausses de taux seront probablement nécessaires si les données économiques continuaient d'être plus solides que prévu aux Etats-Unis. Mais il a aussi réaffirmé que l'inflation fléchissait, ce qui, aux yeux des investisseurs, peut préfigurer une pause dans la hausse des taux.

Alexandre Baradez, analyste d'IG France note que "les marchés semblent s'être une nouvelle fois arrêtés aux parties les plus souples du discours".

Les opérateurs de marché, déjà rassurés la semaine dernière par Jerome Powell qui avait reconnu un début de désinflation dans la première économie mondiale, prêteront grande attention aux prochains chiffres de l'inflation aux Etats-Unis attendus mardi (indice CPI pour janvier).

"On ne peut pas parler d'euphorie sur les marchés (...), mais il y a peut-être un peu de complaisance, en Europe notamment, alors que la conférence de presse de Christine Lagarde (présidente de la Banque centrale européenne) ne laissait pas de place à une interprétation souple des intentions de l'institution monétaire dans les mois à venir", poursuit Alexandre Baradez.

Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat européens à court terme, les plus sensibles aux anticipations des investisseurs sur les taux d'intérêt et à l'inflation grimpaient après que la Banque centrale européenne (BCE) a décidé la veille de réduire dès le 1er mai le taux de rémunération que les banques de la zone euro appliquent aux dépôts des gouvernements et autres structures publiques. La mesure est destinée à réduire graduellement ces dépôts et de réinjecter ces liquidités dans le marché.

Uber profitable

La plateforme de réservation de véhicules avec chauffeur (VTC) Uber grimpait de 2,94% après avoir rapporté un profit au quatrième trimestre 2022 et des résultats bien meilleurs que prévu.

La fusion Microsoft-Activision encore plus compromise

L'action d'Activision Blizzard reculait de 1,57% après que le régulateur britannique de la concurrence a estimé que la fusion entre l'éditeur américain de jeux vidéo et le géant informatique américain Microsoft (+2,89%) pourrait nuire aux consommateurs.

Adani prend une petite respiration

L'action Adani Enterprises, fleuron du conglomérat de Gautam Adani, a bondi de près de 20% mercredi, poursuivant leur rebond de 13% la veille à la suite de la décision prise lundi par le conglomérat de rembourser une facilité de crédit de 1,1 milliard de dollars arrivant à échéance en septembre 2024, dans le but de rassurer les investisseurs.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar fluctuait peu, alors que le patron de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell n'a pas convaincu les marchés de sa volonté de remonter les taux.

Vers 14H55 GMT, l'euro cédait 0,06% à 1,0719 dollar pour un euro.

Les prix du pétrole poursuivaient leur hausse, pour la troisième séance consécutive: vers 14H55 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril prenait 0,72% à 84,31 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mars, gagnait 1,27% à 78,10 dollars.

Le bitcoin valait 23.075 dollars, en légère baisse de 0,54%.

bur-jvi/fs/pta