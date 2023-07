Les marchés digèrent les résultats en attendant l'inflation américaine

Les Bourses européennes sont en légère baisse vendredi, séance encore bien remplie tant en résultats d'entreprises qu'en indicateurs macro-économiques pour les investisseurs.

Au lendemain de sa meilleure séance en six mois, Paris cédait 0,22% vers 11H30 GMT. Milan perd 0,34%, Francfort gagne de 0,02% et Londres gagne même 0,06%.

A Wall Street, les indices se dirigeaient vers une ouverture en hausse entre 0,2% et 0,8% selon les contrats à terme.

Mais la tendance pourrait changer d'ici au début de la séance avec le rapport PCE, qui comprend notamment le baromètre préféré de la Banque centrale américaine sur l'inflation, à 12H30 GMT.

Les banques centrales américaines et européennes ont toutes les deux indiqué durant la semaine qu'elles n'excluaient pas de mettre fin à leur cycle de hausse des taux entamé en 2022.

Mais la vigueur de l'économie, avec une croissance plus forte que prévu aux États-Unis ou en France, et des chiffres de l'inflation en décalage avec les attentes pourraient les pousser à changer de braquet.

L'attitude un peu moins accommodante de la Banque centrale japonaise a fait reculer la Bourse de Tokyo vendredi et tire à la baisse les autres marchés, par ailleurs toujours occupés par les résultats d'entreprises.

"Le message principal" de la réunion de la BCE jeudi "est que la décision de septembre dépendra des données à venir", résument les analystes de Goldman Sachs.

Au Japon, la Banque centrale a fait un petit pas de plus vers la fin de sa politique ultra-accommodante, en donnant plus de latitude aux variations des taux d'intérêt de l'État japonais.

L'emprunt à 10 ans japonais, l'échéance qui fait référence, a atteint son plus haut niveau depuis 2014 et évoluait à 0,56% vers 11H30 GMT.

Hermès, en forme olympique

Le groupe de luxe (+3,76%) a détonné vendredi avec des résultats en forte hausse, fermant la marche des publications semestrielles du secteur qui connaît un ralentissement des ventes aux États-Unis et une reprise progressive en Chine.

A l'inverse, Kering reculait de 1,37% en Bourse après avoir annoncé une baisse de 10% de son bénéfice et un accord pour acquérir 30% de Valentino pour 1,7 milliard d'euros.

Vent porteur des banques

La banque britannique Standard Chartered, qui réalise l'essentiel de son bénéfice en Asie, grimpe de plus de 5% après avoir amélioré ses prévisions et annoncé un programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars.

NatWest, secouée par la démission mercredi de sa patronne, progresse quant à elle de presque 3% après avoir annoncé un bénéfice net en hausse de 22%.

La première banque italienne Intesa Sanpaolo (+1,67%) a vu son bénéfice net bondir de 80% à 4,2 milliards d'euros au premier semestre.

Les banques japonaises ont été portées par la décision de la Banque centrale: Mitsubishi UFJ Financial Group a bondi de 5,28%, Sumitomo Mitsui Financial Group de 4,29% et Mizuho de 4,8%.

Les laboratoires font leurs emplettes

Le géant pharmaceutique suédo-britannique Astrazeneca (+4,30%) a annoncé vendredi le rachat d'un portefeuille de médicaments pour traiter des maladies rares à son rival américain Pfizer pour un montant allant jusqu'à 1 milliard de dollars, complété par des royalties. Son bénéfice semestriel a quintuplé, à 3,6 milliards de dollars.

En France, Sanofi (-2,95%) se renforce dans les compléments alimentaires avec l'achat de l'entreprise américaine Qunol dont les produits pour la santé cardiovasculaire et des articulations sont prisées dans les salles de sport d'Amérique du Nord.

Du côté des autres marchés

Les prix du pétrole baissent mais restent en hausse de 3,5% sur la semaine: le baril de Brent valait 83,88 dollars (-0,42%) vers 11H20 GMT et celui de WTI américain 79,84 dollars (-0,31%).

L'euro montait de 0,30% à 1,1012 dollar après une nette baisse jeudi.

Le bitcoin prenait 0,18% à 29.195 dollars.

bur-fs/eml/LyS