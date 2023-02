Les marchés dans le vert grâce aux bons résultats des entreprises

D'ailleurs, il a été aussi question de l'inflation chez le voisin allemand. Le marché a ainsi pris acte du léger repli de l'inflation en Allemagne en janvier, à 9,2% sur un an contre 9,6% le mois précédent. Grâce à elle, les taux longs se sont détendus en Europe.

Autre fait majeur de cette séance : l'inflation en France. Celle-ci " devrait connaître un pic d'ici juin et redescendre autour de 2% d'ici la fin de l'année prochaine ou début 2025, contre environ 6% actuellement ", a estimé jeudi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau.

On notera également aux Etats-Unis que les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté de 13 000 lors de la semaine du 30 janvier, s'établissant à 196 000 contre 183 000 la semaine précédente, selon le Département du Travail.

Aux Etats-Unis, Walt Disney progresse à Wall Street, suite à l'annonce de résultats supérieurs aux attentes et d'un plan de réductions d'effectifs affectant 7 000 personnes. Pepsi a lui fait état de ventes et d'un bénéfice supérieur aux prévisions pour le quatrième trimestre.

Le spécialiste des infrastructures électriques s'est adjugé plus de 4% boosté par sa croissance organique au quatrième trimestre 2022 largement au-dessus des attentes. La banque française a pulvérisé le consensus des analystes, avec un bénéfice net de 1,56 milliard d'euros supérieur de 45% au consensus, grâce à des revenus bien plus forts qu'anticipé. En revanche, Credit Suisse a chuté de 14% à Zurich à la suite de lourdes pertes annuelles.

Les bourses d'Europe ont retrouvé de l'allant grâce à de nombreuses publications de résultats d'entreprises qui ont rythmé la séance. Les investisseurs ont bien accueillis ceux de Credit Agricole SA et Legrand. Au sein du CAC 40, ces deux sociétés ont occupé respectivement la première et seconde place de l'indice phare parisien.

(AOF) - En ordre dispersé hier, les marchés actions européens ont clôturé dans le vert ce jeudi, soutenus par de solides résultats d'entreprises. L'indice CAC 40 a brillé, progressant jusqu'à 1,4% à plus de 7 200 points dans la journée, se rapprochant de son propre record (7 384,86 points). L'indice phare parisien a finalement gagné 0,96% en fin de séance à 7188,36 points. L'EuroStoxx50 s'est adjugé de 0,97% à 4 250,15 points. A Wall Street, la tendance est aussi à la hausse avec un Dow Jones qui gagne 0,28% et un Nasdaq Composite qui grappille 0,25% vers 17h45.

