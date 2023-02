Les marchés craignent de nouvelles hausses des taux après un indicateur d'inflation

La publication d'une hausse plus forte que prévu des prix à la production aux États-Unis freinait jeudi les marchés boursiers, qui craignent de voir la banque centrale américaine (la Fed) relever encore plus que prévu ses taux directeurs.

L'Europe boursière a, elle, été tirée par de bons résultats d'entreprises. Paris est monté de 0,89%, Londres de 0,18%, Francfort de 0,18% et Milan de 1,16%.

Plus tôt, la Bourse de Paris a enregistré un nouveau record, à 7.387,29 points. Le FTSE 100, principal indice de la Bourse de Londres, qui bat record sur record depuis quelques jours, a clôturé au dessus des 8.000 points pour la première fois de son histoire. Francfort et Milan se rapprochent elles aussi de leurs sommets.

Wall Street a de son côté ouvert largement dans le rouge. Vers 17H00 GMT, le Dow Jones cédait 0,60%, le Nasdaq 0,59% et le S&P 500 0,58%.

L'indice des prix à la production PPI est ressorti en hausse de 0,7% en janvier sur un mois, au plus haut niveau depuis juin et sensiblement au-dessus des projections des économistes (+0,4%).

Une donnée qui "a mis à mal le scénario d'une désinflation" sur lequel les marchés misaient depuis le début de la semaine, souligne Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Après la publication mardi de l'indice des prix à la consommation CPI, lui-aussi au-dessus des prévisions, le bond des prix à la production "va forcer la Fed à rester offensive", prévient Edward Moya d'Oanda, "et c'est une mauvaise nouvelle pour les marchés actions.

"Les demandes hebdomadaires d'allocation chômage sont restées basses", ajoute Michael Hewson. D'autres mauvais chiffres macroéconomiques ont été publiés jeudi et compliquent encore la lecture de la conjoncture aux États-Unis.

Des déclarations d'une membre de la Fed sont venues confirmer ces craintes. "Loretta Mester, qui est directrice de la Fed de Cleveland, estime plus approprié, dans le contexte actuel, de voir une hausse de 50 points de base des taux de la Fed", rapporte Charles de Riedmatten, gérant actions de Myria AM, ajoutant qu'elle ne serait pas la seule à être de cet avis.

En réaction, les intérêts pour les emprunts souverains ont brièvement bondi avant de revenir proches de leurs niveaux de clôture de la veille. Ils se situent néanmoins autour de leur plus haut depuis le début d'année tant aux États-Unis qu'en Europe.

Jeudi, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans, l'échéance qui fait référence, valait 3,82%, contre 3,81% la veille. Celui de l'Allemagne atteignait 2,47% et le français 2,93% vers 16H55 GMT.

Le dollar a aussi progressé avant de calmer sa hausse. Il valait 0,9358 euro pour un dollar (+0,02%).

Des résultats de bon augure

Airbus a dégagé en 2022 le bénéfice net le plus important de son histoire (4,2 milliards d'euros). Le titre a grimpé de 4,94%.

La deuxième banque allemande Commerzbank, dont le bénéfice net annuel a plus que triplé sur un an, a décollé de plus de 11% à Francfort.

Le spécialiste des infrastructures informatiques Cisco a grimpé de 5,60% après des résultats plus élevés que prévu et un relèvement de ses prévisions. Il a indiqué que la demande restait forte et que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement étaient en voie de normalisation.

A l'inverse, le groupe de médias Paramount baissait de 2,52%, après des résultats inférieurs aux attentes.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole étaient en petite augmentation après la révision à la hausse des projections de la consommation mondiale de brut par les principales agences de l'énergie, le marché faisant face à un afflux de stock aux États-Unis.

Vers 16H55 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril prenait 0,39% à 85,70 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mars, montait de 0,42% à 78,92 dollars.

Le bitcoin montait de 3,21% à 24.950 dollars, frôlant les 25.000 pour la première fois depuis août.

bur-jvi/mdz/LyS