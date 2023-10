Les marchés continuent de surveiller la situation au Moyen-Orient

Les Bourses mondiales progressent légèrement mercredi, aidées par un nouveau repli des taux obligataires dans un contexte d'incertitudes géopolitiques et monétaires.

Sur le Vieux Continent, Paris reculait de 0,33% vers 11H40 GMT, plombée par la chute de plus de 5% de LVMH. Francfort (+0,16%), Milan (+0,62%) et Londres (+0,19%) évoluaient dans le vert après un début de séance en repli. La veille, les indices avaient fortement rebondi.

Les contrats à terme des trois principaux indices de Wall Street font attendre une ouverture en petite hausse d'environ 0,35%.

En Chine, Hong Kong a grimpé de 1,29%, soutenue par les espoirs de mesures de soutien économique en préparation au sein du gouvernement.

Après un fort repli des taux d'intérêt des bons du Trésor américains mardi encouragé par des déclarations de banquiers centraux qui ont éloigné la perspective de nouvelles hausses de taux, ce sont les craintes géopolitiques qui font baisser les taux obligataires mercredi.

Le rendement de l'emprunt des Etats-Unis à dix ans tombait à 4,56% vers 11H35 GMT après avoir terminé en fort repli de 15 points de base mardi à 4,65%. L'équivalent allemand s'établissait à 2,71% contre 2,77% mardi.

Le conflit qui oppose Israël au mouvement palestinien Hamas depuis samedi a "favorisé la baisse des taux car l'augmentation des incertitudes géopolitiques et des risques sur le pétrole justifie une recherche d'actifs de réserve comme les obligations publiques", commente Xavier Chapard, de l'équipe de recherche et stratégie de LBP AM.

De nouveaux raids israéliens ont frappé mercredi la bande de Gaza, en partie transformée en champ de ruines, en riposte à l'attaque sanglante lancée par le Hamas contre Israël et déclenché une guerre dont les morts se comptent déjà par milliers.

Le prix de l'once d'or, valeur refuge, progressait aussi de 0,65% à 1.872,48 dollars.

Les investisseurs attendent désormais la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed) américaine, prévue à 18H00 GMT.

Mercredi, Michelle Bowman, une gouverneure de la Fed, a rappelé que "les dépenses se sont poursuivies à un rythme soutenu et (que) le marché du travail reste tendu", estimant que "cela suggère que le taux directeur pourrait devoir augmenter encore et rester restrictif pendant un certain temps".

Les chiffres de l'inflation des prix de gros aux Etats-Unis en septembre figurent aussi à l'agenda de la séance, avant l'indice des prix à la consommation attendu jeudi.

La normalisation ne sied pas à LVMH

L'action du numéro un mondial du luxe LVMH chutait de 5,77% à Paris, après qu'il a annoncé un "retour à la normale" de la clientèle ayant entraîné un ralentissement de la croissance de ses ventes, ressorties à 19,96 milliards d'euros au troisième trimestre, soit moins que les prévisions.

Dans son sillage, Hermès reculait de 1,07% et Kering de 1,60% à Paris. A Zurich, Richemont perdait 3,78%. Burberry reculait de 2,34% à Londres et Moncler de 1,63% à Milan.

Pioneer dans le giron d'ExxonMobil

Le groupe pétrolier américain ExxonMobil (-1,99% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de Wall Street) va racheter son compatriote Pioneer Natural Resources (+2,17% avant-Bourse), grand producteur de pétrole et de gaz de schiste aux Etats-Unis, pour environ 60 milliards de dollars.

Pétrole et gaz en baisse

Les prix du pétrole restaient stables vers 11H35 GMT, les investisseurs se montrant prudents et attentifs à la situation géopolitique, qui pour le moment n'entraîne pas de rupture d'approvisionnement.

Le baril de Brent de mer du Nord reculait de 0,30% à 87,39 dollars et le WTI américain de 0,31% à 85,70 dollars.

Le cours du gaz européen a atteint mercredi son plus haut niveau en plus de six mois à 50 euros le mégawattheure (MWh), poussé par de nombreuses perturbations de l'offre en Finlande, Israël et potentiellement en Australie. Vers 11H35 GMT, le contrat à terme du TTF néerlandais perdait 2,74% à 48,10 euros MWh.

L'euro était stable part rapport au dollar (-0,05%) à 1,0599 dollar pour un euro.

Le bitcoin cédait 0,63% à 27.233 dollars.

bur-jvi/mdz/eb