Les marchés continuent de suivre le feuilleton de la dette américaine

Les Bourses européennes ont ouvert en légère baisse lundi, attendant la nouvelle étape des négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine avec une réunion entre le président Joe Biden et le leader des républicains.

Au sortir d'une semaine en hausse, où Francfort a battu un record en séance et en clôture, les places européennes ont ouvert sur une note timorée: Paris reculait de 0,07% vers 07H10 GMT, Francfort de 0,11%, Londres gagnait 0,22%. Seule Milan avait une variation plus marquée (-0,74%). Sur le marché obligataire, les taux des Etats européens restaient stables.

En Asie, la tendance est plus enjouée: Tokyo continue de progresser avec une huitième séance de gain consécutif (+0,90%), l'amenant à des plus hauts depuis 30 ans. Hong Kong prenait 1,51% dans les derniers échanges, Shanghai 0,38%.

Le président Joe Biden et le chef républicain Kevin McCarthy se rencontreront lundi en personne afin de poursuivre les négociations à une dizaine de jours de l'échéance du défaut de paiement.

Les marchés mondiaux avaient progressé la semaine dernière en même temps que les discussions, mais un changement de ton de M. Mc Carthy vendredi avait donné moins de relief à la dernière séance.

Les républicains exigent, pour donner leur feu vert, une réduction des dépenses fédérales. L'administration Biden refuse, et propose de son côté de réduire certaines dépenses tout en augmentant les impôts pour les plus riches et les entreprises.

"Il est probable qu'ils parviendront à un accord de dernière minute afin d'éviter une issue catastrophique", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

L'agenda boursier est très peu fourni, avec seulement l'indice de confiance des consommateurs en zone euro attendu en fin de séance.

Mardi, les indicateurs d'activité PMI pour la zone euro et les Etats-Unis sont attendus, et vendredi, les investisseurs attendent le rapport de l'inflation PCE aux Etats-Unis.

"Alors que la réunion de la banque centrale américaine de juin se profile et que la possibilité d'un relèvement, qui était pratiquement exclue il y a une à deux semaines, se fait de plus en plus pressante, les intervenants de la Fed sont nombreux" cette semaine, relèvent aussi les analystes de Deutsche Bank.

Toyota rate des crash tests

L'action Toyota a reculé de 0,48% après avoir annoncé vendredi soir la suspension des livraisons de certains véhicules hybrides de sa filiale Daihatsu au Japon. Le constructeur a découvert que les tests de collision (crash tests) de ces voitures étaient entachés d'irrégularités.

Ryanair profitable

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair (+1,41%) a renoué avec les bénéfices lors de son exercice annuel décalé achevé fin mars, affichant un résultat positif d'1,4 milliard d'euros, portée par "la forte reprise du trafic" et malgré des coûts opérationnels en hausse de 75%. Elle avait accusé une perte nette de 355 millions d'euros un an plus tôt.

Du côté des matières premières et des devises

Les cours du pétrole reculaient: le baril de Brent de Mer du Nord valait 74,75 dollars (-1,10%), vers 07H00 GMT, tandis que le baril américain coûtait 70,68 dollars (-1,21%).

Le prix du gaz naturel en Europe restait sous les 30 euros le mégawattheure (-2,57% à 29,40 euros)

L'euro tentait de se stabiliser après sa forte baisse la semaine passée: il gagnait 0,05% à 1,0811 dollars.