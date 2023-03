Les marchés confirment leur mouvement haussier

Côté valeurs, le secteur technologique a été bien orienté. STMicroelectronics (+6,40% à 47,36 euros) s'est illustré à la première place de l'indice phare de la place parisienne grâce à des nouvelles favorables dans le secteur des semi-conducteurs. Son concurrent allemand, Infineon, a relevé ses objectifs et le fabricant de mémoires informatiques, Micron, a dévoilé des prévisions de revenus rassurantes.

(AOF) - Les marchés actions européens, qui ont traversé une séance beaucoup plus calme que mardi, ont clôturé dans le vert. Le CAC 40 a gagné 1,39% à 7 186,99 euros tandis que l’Eurostoxx50 a progressé de 1,41% à 4 226,88 euros. Aux Etats-Unis, la hausse est également de la partie à mi-séance avec un Dow Jones en amélioration de 0,54%.

