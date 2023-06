Les marchés confirment leur élan

Le président de la Réserve fédérale américaine a réaffirmé que la plupart des membres de la banque centrale américaine prévoyaient encore deux hausses de taux cette année. Jerome Powell n'a pas exclu un relèvement supplémentaire en vue de la prochaine réunion de la Fed programmée les 25 et 26 juillet.

L'inflation et la politique monétaire des Banques centrales, il en était évidemment question lors de la dernière journée du forum annuel de la BCE à Sintra (Portugal).

Les investisseurs ont pris connaissance ce jour du ralentissement de l'inflation en Italie en juin, passant à 6,4 % sur un an contre 7,6 % en mai.

