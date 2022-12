Les marchés commencent la semaine dans la discorde

Les marchés mondiaux évoluaient dans des directions contraires lundi, les Bourses européennes tentant de retrouver de l'entrain après une semaine rendue compliquée par les discours agressifs des banques centrales, qui risquent de pousser l'économie en récession.

Les places boursières européennes ont rebondi à l'ouverture après des chutes de plus de 3% pour Paris et Francfort la semaine passée. Vers 08H20 GMT, Paris prenait 0,87%, Londres 0,48%, Francfort 0,74% et Milan 0,88%.

En Asie, Tokyo s'est repliée de 1,05%, dans le sillage de Wall Street où les indices ont perdu autour de 1% vendredi, face aux craintes sur la conjoncture économique.

En Chine, Hong Kong a cédé 0,50% et Shanghai 1,92%, freinées de plus par un pic des cas de Covid-19 avec la réouverture du pays, après trois ans de mesures de confinement strictes.

Des habitants en Chine peuvent désormais se rendre au travail "normalement", même s'ils présentent des symptômes du Covid-19, ont indiqué les autorités.

L'assouplissement de ces mesures devrait stimuler l'économie du numéro deux mondial, mais les analystes craignent que les entreprises et le système de santé du pays ne soient touchés à court terme.

Plus généralement, "les investisseurs peinent à trouver un motif de réjouissance en cette semaine de vacances, après que les deux banques centrales les plus importantes ont jeté un froid sur les débats", commente Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management.

La semaine passée, les banques centrales américaine (Fed), européenne (BCE) et britannique (BoE) ont relevé leurs taux directeurs de 0,5 point de pourcentage, des hausses modérées par rapport aux précédentes, et ont réaffirmé que la lutte contre l'inflation n'était pas terminée.

A ces annonces plus strictes qu'espéré par les investisseurs se sont ajoutées des données macroéconomiques de mauvaise facture qui ont montré de nouveaux signes d'un ralentissement des économies chinoise, américaine et européenne.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes des pays européens progressaient encore légèrement, après un bond dans la foulée du discours de la présidente de la BCE Christine Lagarde. Le taux allemand atteignait 2,15% et celui de l'Italie 4,30%, creusant l'écart avec la référence européenne.

L'Italie est selon Michael Hewson, analyste de CMC Markets, "le talon d'Achille de toute politique de taux d'intérêt de la BCE, étant donné l'impact que des taux plus élevés ont sur les parties les plus endettées de la zone euro". Il rappelle que l'Italie "a une dette publique de plus de 145% du PIB".

Cette semaine, quelques indicateurs occuperont les investisseurs: l'indice IFO sur le climat des affaires allemand lundi, des données sur l'immobilier américain mercredi, les chiffres définitifs du PIB des Etats-Unis et du Royaume-Uni au troisième trimestre jeudi, et enfin l'indice d'inflation PCE américain de novembre vendredi.

Du côté des devises

Le dollar perdait du terrain face aux principales autres devises, après avoir été dopé la semaine passée par l'aversion au risque des investisseurs.

L'euro gagnait 0,43% à 1,0632 dollar pour un euro et la livre sterling montait de 0,44% à 1,2202 dollar.

Le yen grimpait aussi de 0,50% à 135,91 yens pour un dollar, à la veille de la réunion de la Banque du Japon (BoJ). Les cambistes espèrent un ajustement de la politique monétaire ultra-accommodante de l'institution au printemps prochain après des informations parues dans la presse mais démenties par le porte-parole du gouvernement.

Les pétrolières flambent

Les valeurs du secteur pétroliers grimpaient vendredi. Le français TotalEnergies montait de 2,77%, récupérant quasiment toutes ses pertes enregistrées depuis les annonces de la BCE jeudi.

A Londres, BP prenait 1,05%, Shell 1,63%, à Milan Eni progressait de 0,95% et à Madrid Repsol gagnait 1,43%.

Les cours du pétrole ne progressaient pour leur part que modérément vers 08H15 GMT, le baril de WTI américain prenait 0,13% à 74,43 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord avançait de 0,10% à 79,09 dollars.

bur-jvi/kd/abx