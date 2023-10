Les marchés chamboulés par le conflit au Moyen-Orient

(AOF) - Deux jours après l'attaque du Hamas contre Israël, qui ravive les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, les marchés européens ont fini dans le rouge hormis la Bourse d’Amsterdam. L'indice CAC 40 a reculé de 0,55% à 7 021,40 points. L'EuroStoxx50 a perdu 0,81% à 4 111,06 points. A Wall Street, le rouge est aussi la couleur dominante. Vers 17h30, le Dow Jones est en repli de 0,02% et le Nasdaq Composite perd 0,53%.

" Les évènements de ce week-end en Israël suscitent ce lundi une réaction assez mesurée des marchés : rebond autour de 3% des cours du pétrole, hausse d'environ 0,5% du dollar, léger flight to quality avec un repli modéré des Bourses et des taux longs. La menace principale réside dans l'embrasement de la région, avec le risque de guerre entre l'Iran et Israël en filigrane qui aurait des répercussions très profondes ", souligne Benjamin Melman, Global CIO Asset Management chez Edmond de Rothschild.

" Les actions du secteur de l'énergie étant historiquement bon marché en termes absolus et par rapport à l'ensemble du marché, le secteur peut constituer une valeur refuge dans le contexte de l'incertitude géopolitique qui s'est installée ce week-end ", affirme de son côté Norman Villamin, Group Chief Strategist chez Union Bancaire Privée (UBP).

" Les exportations iraniennes et les prélèvements américains sur la réserve stratégique de pétrole ayant presque entièrement compensé les réductions de l'offre saoudienne depuis septembre, une réaction mondiale qui réduirait l'offre iranienne là où l'Arabie saoudite ne compenserait pas par une augmentation de la production créerait un nouveau choc de l'offre sur les marchés mondiaux de l'énergie ", poursuit Norman Villamin.

A la clôture en Europe, les cours du pétrole gagnent plus de 4%, entrainant dans leur sillage les valeurs liées au pétrole. TotalEnergies a terminé à la troisième place du CAC 40 tandis que CGG et Vallourec se sont distinguées au sein de l'indice SBF 120.

Mais c'est Thales qui a fini en tête de l'indice phare de la place parisienne tandis que le fabricant du Rafale, Dassault Aviation a gagné plus de 4%. Le regain des tensions géopolitiques est une nouvelle favorable pour le secteur de la défense.

Les valeurs du secteur du transport aérien ont aussi été impactés, clôturant parmi les plus fortes baisses des marchés européens : Air France-KLM, Ryanair, Lufthansa ou encore Easyjet. La compagnie aérienne française a d'ailleurs indiqué avoir suspendu ses vols en direction d'Israël jusqu'à nouvel ordre.

Si la géopolitique a dominé la séance, la semaine sera animée par la publication de nouveaux chiffres sur l'inflation à la fois aux Etats-Unis (jeudi) et en France (vendredi). Les investisseurs prendront connaissance mercredi des minutes de la Fed.