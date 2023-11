Les marchés calmement dans le vert avant la Fed

Les marchés mondiaux évoluent dans le vert mercredi, patientant sans nervosité avant les annonces de la banque centrale américaine et le discours de son président Jerome Powell, attendus après la clôture des Bourses européennes.

En Europe, Paris montait de 0,20%, Londres de 0,11%, Francfort de 0,16% et Milan de 0,12% vers 08H25 GMT.

A Tokyo, l'indice Nikkei a terminé en nette hausse de 2,41% et le Topix a pris 2,53%, sa meilleure séance depuis avril 2022, ravis par les ajustements mineurs de la Banque du Japon (BoJ) à sa politique monétaire la veille, qui ont fait plonger le yen.

Vers 08H20 GMT, la monnaie nippone se reprenait un peu et gagnait 0,26% à 151,28 yens pour un dollar, après qu'un haut responsable du ministère japonais des Finances a assuré que le gouvernement nippon restait "sur le qui-vive" face à la débâcle du yen.

Hong Kong (-0,06%) et Shanghai (+0,14%) ont connu une séance sans grand mouvement.

Les investisseurs portent leur attention vers la Réserve fédérale (Fed) américaine, dont le comité de politique monétaire a débuté mardi une réunion de deux jours à l'issue de laquelle il devrait annoncer qu'il laisse les taux d'intérêt inchangés, estiment les marchés.

Confiants dans cette issue, les indices de Wall Street ont terminé dans le vert mardi.

Les économistes de la Deutsche Bank estiment que le président de la Fed Jerome "Powell réitérera probablement que le comité de politique monétaire pourrait +procéder avec prudence+ dans ses décisions à venir".

"Mais depuis la dernière réunion, les chiffres de l'emploi sont ressortis solides et l'indice des prix à la consommation sous-jacent (corrigé des prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, NDLR) a atteint en septembre son plus haut niveau en cinq mois, il sera donc intéressant de voir comment ces éléments peuvent influencer les réflexions" des membres de la Fed, ajoutent-ils.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des emprunts des Etats à échéance dix et trente ans ont particulièrement progressé ces dernières semaines, le rendement américain à dix ans a même dépassé les 5% pour la première fois depuis novembre 2007, avant de redescendre légèrement.

Vers 09H20 (08H20 GMT), le taux d'intérêt des Bons du Trésor américain à dix ans s'établissait à 4,91% contre 4,93% à la clôture de mardi.

Les investisseurs prêteront également attention au rapport mensuel sur les créations d'emplois dans le secteur privé pour octobre de l'enquête ADP/Stanford Lab.

De plus, les analystes de Deutsche Bank rappellent que le Trésor américain publie mercredi "sa déclaration trimestrielle de refinancement, qui explique comment ils (les Etats-Unis, NDLR) prévoient de financer leurs besoins d'emprunt, et inclue le plan d'adjudication des obligations pour les mois à venir".

Toyota dope ses prévisions

Le numéro un mondial de l'automobile Toyota (+4,71% à Tokyo) a fortement musclé ses prévisions pour son exercice 2023/24. Toyota a également annoncé un programme de rachat d'actions de 100 milliards de yens maximum (625 millions d'euros) et un investissement supplémentaire de 8 milliards de dollars dans son usine de batteries en construction aux Etats-Unis.

Prada sans paillettes

Le groupe de luxe italien Prada a vu ses recettes grimper de 12% sur les neuf premiers mois de l'année, mais la croissance de ses ventes a ralenti au troisième trimestre.

Son action a chuté de 3,94% à Hong Kong, sans entraîner le secteur du luxe entièrement dans le rouge.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole progressent vers 08H20 GMT. Le conflit entre Israël et le Hamas reste circonscrit à ce stade et l'attention des investisseurs se porte à nouveau sur les perspectives économiques et la demande future en hydrocarbures.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier 2024, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, prenait 0,48%, à 85,44 dollars tandis que son équivalent américain, le WTI pour livraison en décembre, gagnait 0,54% à 81,46 dollars.

L'euro reculait de 0,16% face au dollar à 1,0558 dollar pour un euro.

Le bitcoin cédait 0,56% à 34.455 dollars.

bur-jvi/mpa/abx