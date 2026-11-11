Les marchés boursiers terminent en hausse, les résultats de CoreWeave apaisant les craintes concernant les dépenses en IA

Les marchés boursiers américains ont clôturé en hausse mercredi , le S&P 500 et le Nasdaq progressant chacun de plus de 1%, les résultats de la société de néocloud CoreWeave ayant apaisé les inquiétudes des investisseurs quant à la pérennité du secteur de l’IA, tandis que Nvidia s’est stabilisé après deux séances consécutives de fortes baisses.

Les actions de CoreWeave CRWV.O , qui avaient été malmenées , ont bondi de 24,7%, leur plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis plus de trois mois, pour clôturer à leur plus haut niveau en deux semaines. La société a déclaré qu’elle deviendrait rentable au premier semestre 2028 sur une base ajustée, cherchant à rassurer les investisseurs sur le fait que la forte demande et les engagements des clients pourraient soutenir son expansion financée par l’endettement.

Le sentiment s’est amélioré sur l’ensemble des valeurs liées aux infrastructures d’IA , Nebius Group NBIS.O ayant bondi de 15,4% et Applied Digital APLD.O de 7,4%.

Nvidia NVDA.O a progressé après avoir perdu environ 430 milliards de dollars de capitalisation boursière au cours des deux séances précédentes , les investisseurs s’inquiétant des relations entre le directeur général Jensen Huang et une femme d’affaires soupçonnée d’être une espionne chinoise.

Les actions ont connu une forte volatilité ces derniers jours. Les investisseurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à un renforcement de la réglementation dans le domaine de l’IA après les victoires écrasantes des démocrates lors des élections de mi-mandat aux États-Unis la semaine dernière. Ces inquiétudes, associées à celles concernant la direction de Nvidia, ont pesé sur l’un des principaux piliers du marché haussier actuel.

Contribuant à la volatilité des cours boursiers, les investisseurs ont été rassurés par le recul des cours du pétrole, mais inquiétés par les chiffres élevés de l’inflation qui ont entraîné une forte hausse des rendements des bons du Trésor.

" Tout le monde cherche un signe avant-coureur chaque jour, à chaque minute de chaque jour, puis réagit en conséquence quotidiennement ", a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez Globalt à Atlanta.

" Ce que nous avons observé, c’est un va-et-vient incessant entre "l’IA, c’est bien" et "l’IA, ce n’est pas si bien". On s’en inquiète, puis tout à coup, c’est génial. "

L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 254,60 points, soit 0,49%, pour atteindre 52.486,49, le S&P 500 .SPX a gagné 98,45 points, soit 1,31%, à 7.619,38 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 400,31 points, soit 1,60%, à 25.466,19.

LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE EN TÊTE DES HAUSSES DU MARCHÉ

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a bondi de 5,7% pour clôturer à son plus haut niveau depuis le 3 novembre . Toutes les valeurs composant l’indice ont progressé.

La forte pression à la vente observée récemment a incité certains investisseurs à acheter sur la baisse, mais les premiers indicateurs montrent qu’il est trop tôt pour crier victoire.

Les investisseurs ont acheté des actions même pendant la vague de ventes de la semaine dernière, l’ensemble des entrées nettes provenant des ETF et les clients institutionnels menant les achats, ont indiqué les analystes de Bank of America Global Research dans une note.

L'indice technologique S&P 500 .SPLRCT , en hausse de 2,7%, a été le plus performant des 11 principaux secteurs du S&P et a progressé lors de trois des quatre dernières séances.

L'indice de volatilité du CBOE .VIX a reculé pour la quatrième séance consécutive , clôturant à 17,49, son plus bas niveau depuis une semaine. La semaine dernière, l'indice de la peur de Wall Street avait atteint son plus haut niveau depuis plus de sept mois.

L'INTRODUCTION EN BOURSE D'ANTHROPIC SUSCITE L'INTÉRÊT

Les investisseurs se sont également penchés mardi sur les conditions fixées par Anthropic pour son introduction en bourse très attendue . Le créateur du chatbot Claude vise une valorisation pouvant atteindre 1 400 milliards de dollars lors de la vente de ses actions.

Vanda Research a indiqué dans une note que cette introduction en bourse pourrait susciter des achats records de la part des investisseurs particuliers, avec la possibilité de dépasser celle de SpaceX SPCX.O pour devenir l’une des plus importantes opérations d’achat par les particuliers en une seule journée de l’histoire.

Les chiffres de l’inflation publiés mardi , plus élevés que prévu, ont conforté les anticipations du marché quant à une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine le mois prochain. Les opérateurs anticipent désormais pleinement une hausse d’au moins 25 points de base et estiment à 10,4% la probabilité d’une hausse de 50 points de base , selon le CME FedWatch .

Les déclarations de plusieurs responsables de la Fed ont également laissé entendre que la banque centrale américaine était ouverte à une trajectoire plus agressive de hausses de taux face à l'aggravation des pressions sur les prix.

Le marché obligataire américain était fermé mercredi à l'occasion du Veterans Day.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,48 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,77 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 17 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 77 nouveaux plus hauts et 159 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s’est élevé à 14,74 milliards d’actions, contre une moyenne de 18,68 milliards pour l’ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.