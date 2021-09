Les marchés boursiers suspendus à l'inflation américaine, Evergrande inquiète

Wall Street s'annonçait stable à l'ouverture mardi, en amont de la publication des chiffres de l'inflation américaine, tandis que la situation financière du géant immobilier Evergrande a pesé sur les marchés chinois.

Vers 11H00 GMT, le contrat à terme sur le Dow Jones prenait 0,05%, celui sur le S&P 500 cédait 0,04% et celui sur le Nasdaq reculait de 0,08%.

En Europe, Milan montait de 0,31%. Tandis que Londres perdait 0,38%, Francfort 0,09% et Paris lâchait 0,56%, lestée par les valeurs du luxe, dépendantes du marché chinois.

Les marchés sont aussi dans l'attente de l'indice des prix à la consommation (IPC) en août aux États-Unis, principal point d'attention du jour.

"Le développement de l'inflation est actuellement un thème central", constate Andreas Lipkow pour Comdirect.

D'autant plus que vendredi, les marchés ont déjà dû digérer une hausse record en août (+8,3%) de l'indice des prix de gros des biens et services aux États-Unis.

"De plus en plus d'économistes doutent du caractère transitoire de l'inflation", estime Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance. Et "la Fed pourrait, elle aussi, ajuster son opinion, renforçant du même coup les anticipations d'une baisse prochaine des rachats d'actifs", un soutien crucial pour les marchés financiers.

Le Royaume-Uni, où le taux de chômage a baissé à 4,6%, a décidé de reporter l'introduction des contrôles douaniers complets sur les importations en provenance de l'Union européenne.

Evergrande plonge de 11%

Les Bourses chinoises ont fini dans le rouge. La déclaration du géant de l'immobilier Evergrande a fait s'accélérer la baisse des indices boursiers de Hong Kong et de Shanghai.

Le groupe chinois a perdu 11,87% après avoir indiqué faire face à une "pression énorme" sur le plan financier et prévenu qu'il pourrait ne pas honorer ses obligations envers ses créanciers.

Une éventuelle liquidation de ce géant de l'immobilier aurait des conséquences considérables, non seulement sur l'économie chinoise mais aussi sur la "stabilité sociale" chère aux dirigeants chinois.

Mardi, des dizaines de personnes ont manifesté devant le siège du groupe à Shenzhen, s'inquiétant de ne pas revoir leur investissement.

Le luxe pèse sur la tendance

Les valeurs du secteur se replient, après la publication d'une note d'AlphaValue estimant que la "prospérité commune" voulue par président chinois "révèle la vulnérabilité" de l'industrie du luxe.

AlphaValue abaisse donc sa recommandation pour les actions LVMH, Kering et Prada.

A Paris, Kering (-4,06% à 649,50 euros), LVMH (-2,09% à 643,30 euros) et Hermès (-1,60% à 1.258,50 euros) tiraient le CAC 40 vers le bas.

A Hong Kong, Prada a perdu 5,33%.

Nouvel actionnaire pour TF1

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, propriétaire de CMI France qui édite notamment "Elle", "Arts & décoration" ou "Marianne", a pris 5% du capital du groupe TF1 (+2,24% à 8,69 euros), a appris l'AFP auprès de TF1.

JD Sports en forme

A Londres, JD Sports Fashion s'envolait de 7,72% à 1.130 pence grâce à des résultats semestriels record.

Valneva rebondit légèrement

L'action du laboratoire franco-autrichien rebondissait de 4,30% à 12,14 euros, au lendemain d'une chute de plus de 40% enregistrée après la résiliation de son contrat avec le gouvernement britannique, portant sur 100 millions de doses de vaccin contre le Covid-19. Valneva a par ailleurs annoncé avoir terminé le recrutement de personnes âgées pour un essai de phase 3 sur son candidat-vaccin.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Les prix du pétrole montaient mardi à leur plus haut niveau depuis près d'un mois et demi, dopés par les perturbations de la production aux États-Unis en pleine saison des ouragans.

Vers 11H40 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre gagnait 0,58% à 73,95 dollars à Londres, par rapport à la clôture de la veille.

A New York, le baril américain de WTI pour octobre progressait de 0,45% à 70,77 dollars.

L'euro était stable (-0,02%) face au billet vert à 1,1810 dollar.

Le bitcoin prenait 1,67% à 45.940 dollars.

bur-jvi/mdz/LyS